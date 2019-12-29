29 декабря. Mossovetinfo.ru – В январе посетителей сноуборд-парка фестиваля «Путешествие в Рождество» ждет 12 тренировок со звездными спортсменами, сообщили ИА «Моссовет» в оргкомитете уличных фестивалей «Московские сезоны».



Занятия с посетителями будут проводить мастер спорта международного класса, семикратный чемпион России, участник олимпийских игр в Сочи (2014 год) и Пхенчхане (2018 год) Никита Автанеев, чемпион России среди юниоров, финалист юниорского первенства мира Ярослав Ленчевский, тренер сборной Москвы по сноуборду в акробатических дисциплинах Андрей Мерзликин, профессиональный сноубордист и популярный блогер в «экшн спортс» направлении Артём Шелдовицкий (Шелдр), а также другие известные спортсмены, тренер сборной Москвы, первая чемпионка России Светлана Бузенкова и трехкратный чемпион России, звезда фильмов «All inclusive», «Марафон», «Кухня», «Re» и«Пудра» Виктор Теймуров. Каждый из них проведет по два занятия.



Также ежедневно с 11:00 до 20:00 открытые занятия с посетителями проводят инструктора школы «All pro».



Сноуборд-парк появился на Новом Арбате в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество. На горке высотой 5,5 метров и длинной 30 метров могут заниматься взрослые и дети (старше 7 лет). Всю необходимую экипировку посетители могут получить на месте. В связи с теплой погодой снег для горки подвозят ежедневно, с начала фестиваля его понадобилось уже 60 тонн.



Для детей от 3 до 6 лет в рамках фестиваля также оборудовали две площадки для катания на сноуборде – на Новом Арбате и на Тверской улице. А с 31 декабря по 5 января на улице Охотный ряд будет работать детский сноуборд-парк, а на улице Моховая установят «сити-спот» - уникальную площадку для джиббинга (катания на сноуборде по перилам и другим граням).