График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

5 марта. Mossovetinfo.ru – График движения общественного транспорта изменится в Московской области в праздничные дни 6, 7 и 8 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.



6, 7 и 8 марта общественный транспорт в Подмосковье будут работать по расписанию выходного дня. 8 марта автобусы в Подмосковье будут ходить по расписанию воскресенья.



Кроме того, в понедельник, 8 марта, по расписанию воскресенья будут ходить пригородные электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Центральной пригородной пассажирской компании, а также поезда МЦД и скоростные «Ласточки».