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Город (Москва и область)     05.03.2021 14:17

График движения общественного транспорта изменится в Подмосковье с 6 по 8 марта

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Теги:  Московская область  Подмосковье  общественный транспорт  расписание  праздники 

5 марта. Mossovetinfo.ru – График движения общественного транспорта изменится в Московской области в праздничные дни 6, 7 и 8 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

6, 7 и 8 марта общественный транспорт в Подмосковье будут работать по расписанию выходного дня. 8 марта автобусы в Подмосковье будут ходить по расписанию воскресенья.

Кроме того, в понедельник, 8 марта, по расписанию воскресенья будут ходить пригородные электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Центральной пригородной пассажирской компании, а также поезда МЦД и скоростные «Ласточки».

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  общественный транспорт  расписание  праздники 

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