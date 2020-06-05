5 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области составлена интерактивная карта отключений горячей воды в Подмосковье, сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.



При этом, Воробьев подчеркнул, что принято решение не отключать горячую воду до 1 июля.



Ознакомится с интерактивной картой отключения горячей воды в Московской области можно здесь.



Ранее специальный сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве летом 2020 года был запущен на сайте МОЭК.