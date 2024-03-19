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Город (Москва и область)     25.03.2024 12:57

Губернатор МО: Поисковая операция на месте теракта в Крокус Сити Холл продлится до 17:00 26 марта

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Теги:  Крокус Сити Холл  теракт  штаб  губернатор  Андрей Воробьев  поисковая операция 

25 марта — Mossovetinfo.ru — Поисковая операция на месте теракта в Crocus City Hall ориентировочно продлится до 17:00 вторника, 26 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева. По последним данным, на месте происшествия найдены тела 137 человек.

«Очередной штаб. Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители», – сообщил Воробьев.

Губернатор сообщил: что «сейчас в больницах и стационарах остаются 97 человек».

Также сообщается, что 24 марта вместе с правоохранительным блоком были выданы 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели.

Андрей Воробьев напомнил, что «работает телефон горячей линии 122-0 (для звонков из Москвы и других регионов звонить по номеру 8 (800) 550-50-30). В БЦ «Кубик», который находится в пешей доступности от «Крокуса», мы открыли Центр помощи. Туда тоже может обратиться каждый, кого коснулась эта трагедия».

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Карта места

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Теги: 
Крокус Сити Холл  теракт  штаб  губернатор  Андрей Воробьев  поисковая операция 

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