Губернатор Подмосковья присоединил управление ветеринарии к Минсельхозпроду - реорганизация

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - До 1 августа 2018 года Главное управление ветеринарии Московской области будет присоединено к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Постановление о реорганизации подписано губернатором МО Андреем Воробьевым и опубликовано на официальном портале правительства Подмосковья.



«Реорганизовать министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, присоединив к нему Главное управление ветеринарии Московской области», - предписано в постановлении.



Проведение реорганизационных мероприятий поручено осуществить до 1 августа 2018 года.