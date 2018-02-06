Инспектора Минэкологии в ходе рейда избили на незаконной свалке и угрожали оружием

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - В ходе рейда в Наро-фоминском городском округе инспектора эконадзора Минэкологии Подмосковья, выявившего нелегальное складирование мусора и грунтов, избили, нанеся ушибы и сотрясение мозга, и угрожали огнестрельным оружием.



«На месте инспекторы Минэкологии встретились с сопротивлением со стороны водителей и собственника земли, который обещал применить огнестрельное оружие (похожий на пистолет Макарова). При этом он нанес сотруднику Минэкологии травмы средней тяжести: врачи зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы», - сообщает пресс-служба Минэкологии со ссылкой на слова министра Александра Когана.



Изъято 35 самосвалов, возбуждено дело, сообщает министр Минэкологии. «Нелегальное складирование строительного мусора и грунтов вблизи деревни Софьино» остановлено, «изъято 35 самосвалов» и отправлены на штрафстоянку. «Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, к делу подключены правоохранительные органы и ФСБ», - сообщил Коган.



