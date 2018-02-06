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Город (Москва и область)     06.02.2018 18:53

Инспектора Минэкологии в ходе рейда избили на незаконной свалке и угрожали оружием

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Теги:  Московская область  Наро-Фоминский район  Софьино  Минэкологии  инспектор  рейд  избиение  ФСБ 

6 февраля  / Mossovetinfo.ru / - -  В ходе рейда в Наро-фоминском городском округе инспектора эконадзора Минэкологии Подмосковья, выявившего нелегальное складирование мусора и грунтов,  избили, нанеся ушибы и сотрясение мозга, и угрожали огнестрельным оружием.  

«На месте инспекторы Минэкологии встретились с сопротивлением со стороны водителей и собственника земли, который обещал применить огнестрельное оружие (похожий на пистолет Макарова). При этом он нанес сотруднику  Минэкологии травмы средней тяжести: врачи зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы», - сообщает пресс-служба Минэкологии со ссылкой на слова министра Александра Когана.

Изъято 35 самосвалов, возбуждено дело, сообщает министр Минэкологии. «Нелегальное складирование строительного мусора и грунтов  вблизи деревни Софьино» остановлено, «изъято 35 самосвалов» и отправлены на штрафстоянку.  «Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, к делу подключены правоохранительные органы и ФСБ», - сообщил Коган.


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Теги: 
Московская область  Наро-Фоминский район  Софьино  Минэкологии  инспектор  рейд  избиение  ФСБ 

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