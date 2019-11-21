21 ноября. Mossovetinfo.ru – Интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце в часы пик сократился до 4 минут.
Это уже второе сокращение интервала движения на МЦК. В момент открытия МЦК поезда следовали с интервалом в 6 минут в часы пик и 12 минут в остальное время. В 2017 году интервал движения в часы пик был сокращен до 5 минут, во внепиковое время – до 10 минут.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сокращение интервала движения до 4 минут позволит ускорить движение поездов на 20 процентов.
14:03 Город (Москва и область) Путин и Собянин запустили движение по МЦД
13:53 Город (Москва и область) Интервал движения поездов на МЦК в часы пик сократился до 4 минут
13:37 Город (Москва и область) Аэроэкспрессы в Шереметьево начали курсировать от станции Одинцово
13:03 Город (Москва и область) Рекордное атмосферное давление наблюдается в Москве 21 ноября
12:41 Город (Москва и область) Два дома по реновации построят в Зюзине в 2021 году
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий