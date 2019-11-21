21 ноября. Mossovetinfo.ru – Интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце в часы пик сократился до 4 минут.



Это уже второе сокращение интервала движения на МЦК. В момент открытия МЦК поезда следовали с интервалом в 6 минут в часы пик и 12 минут в остальное время. В 2017 году интервал движения в часы пик был сокращен до 5 минут, во внепиковое время – до 10 минут.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сокращение интервала движения до 4 минут позволит ускорить движение поездов на 20 процентов.