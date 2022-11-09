 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     09.11.2022 09:02

Интервалы движения на южном участке салатовой ветки метро временно увеличили из-за человека на путях

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Люблинско-Дмитровская линия  метро  Москва 

9 ноября, Mossovetinfo.ru - Интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на путях, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы

«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.

Интервалы увеличены из-за человека на путях.

ОБНОВЛЕНО: Дептранс сообщает, что "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) вводится в график".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Люблинско-Дмитровская линия  метро  Москва 

Возврат к списку

Лента новостей

09:15 Происшествия В больнице скончалась девочка накануне выброшенная матерью из окна 11 этажа в Москве

09:02 Город (Москва и область) Интервалы движения на южном участке салатовой ветки метро временно увеличили из-за человека на путях

20:27 Власть Путин: свести к минимуму угрозу бедности для российских семей – главная задача господдержки

20:12 Общество 19 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям

10:25 Происшествия Годовалого ребенка из окна на 11 этаже выбросила мать - прокуратура Москвы

Актуальные материалы

08:59 Город (Москва и область) Участок метро участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября

16:11 Общество Собянин сообщил москвичам о завершении мобилизации в столице

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru