Интервалы движения на южном участке салатовой ветки метро временно увеличили из-за человека на путях

9 ноября, Mossovetinfo.ru - Интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на путях, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы



«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.



Интервалы увеличены из-за человека на путях.



ОБНОВЛЕНО: Дептранс сообщает, что "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) вводится в график".