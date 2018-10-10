10 октября. Mossovetinfo.ru – До конца текущего года Государственный исторический музей запустит мобильное приложение с аудиогидом, сообщает портал mos.ru.



Приложение будет работать на русском и английском языках. В нем будут содержаться аудиофайлы с описанием всех залов музея, а также более 200 аудиорассказов о самых известных экспонатах музея.



С помощью нового приложения можно будет приобрести входной билет в музей, а также ориентироваться в залах музея. В следующем году в приложение планируется ввести опцию обзорных и тематических экскурсий.