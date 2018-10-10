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Город (Москва и область)     10.10.2018 08:44

Исторический музей до конца года запустит мобильное приложение

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Теги:  Государственный Исторический музей  мобильное приложение 

10 октября. Mossovetinfo.ru – До конца текущего года Государственный исторический музей запустит мобильное приложение с аудиогидом, сообщает портал mos.ru.

Приложение будет работать на русском и английском языках. В нем будут содержаться аудиофайлы с описанием всех залов музея, а также более 200 аудиорассказов о самых известных экспонатах музея.

С помощью нового приложения можно будет приобрести входной билет в музей, а также ориентироваться в залах музея. В следующем году в приложение планируется ввести опцию обзорных и тематических экскурсий.


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Карта места

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Теги: 
Государственный Исторический музей  мобильное приложение 

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