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Город (Москва и область)     29.08.2018 10:56

Исторический музей начал сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

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Теги:  Государственный Исторический музей  памятники  реставрация  сбор средств 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Государственный исторический музей (ГИМ) начал сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщается на официальном сайте музея.

Памятник был установлен 200 лет назад в честь победы над польскими интервентами в 1612 году и является первым скульптурным монументом Москвы.

В 2016 году памятник был передан в ведение ГИМ. Обследование показала, что состояние монумента вызывает серьезные опасения, и что он нуждается в реставрации. Стоимость работ составит 46 миллионов рублей. К акции по сбору средств на реставрацию памятника присоединилось Русское военно-историческое общество.

«Мы обращаемся к социально-ответственным организациям и всем неравнодушным гражданам нашей страны с просьбой о поддержке проекта реставрации поистине народного памятника», - заявил директор ГИМ Алексей Левыкин.

По проекту реставрации Скульптурную группу демонтируют с постамента и перевезут в мастерские, где и будут проходить реставрационные работы. Одновременно будет проведена работа по реставрации постамента и украшающих его барельефов.


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Карта места

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Теги: 
Государственный Исторический музей  памятники  реставрация  сбор средств 

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