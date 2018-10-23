23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве подвели итоги конкурса на право сноса зданий недостроенной Ховринской больницы, сообщает пресс-служба департамента строительства.



Победитель конкурса должен будет до конца февраля 2019 года выполнить снос зданий и сооружений Ховринской больницы и подготовить на их месте площадку для дальнейшего строительства. Работы по сносу начнутся в ноябре. Для сноса зданий будет использован мощный экскаватор со стрелой в 54 метра, оборудованный гидравлическими ножницами. В дальнейшем строительный мусор от разбора зданий планируется утилизировать, для чего будут применяться специальные технологии разбора.



После разбора зданий Ховринской больницы на их месте будут построены жилые дома. Строительство четырех домов с каркасом из монолитного железобетона, подземным паркингом и нежилыми помещениями на первом этаже будет произведено за счет средств Адресной инвестиционной программы.