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Город (Москва и область)
23.10.2018, 09:59
Ховринскую больницу снесут до конца февраля 2019 года
23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве подвели итоги конкурса на право сноса зданий недостроенной Ховринской больницы, сообщает пресс-служба департамента строительства. Победитель конкурса д...
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Город (Москва и область)
23.10.2018, 09:44
Почти 40 пересадок на метро и МЦК появится на двух первых маршрутах МЦД
23 октября. Mossovetinfo.ru – Два первых маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) будут иметь почти 40 пересадок на метро и станции Московского центрального кольца (МЦК), а также на станции ...
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Город (Москва и область)
23.10.2018, 08:39
В Москве завершается реставрация главного собора Высоко-Петровского монастыря
23 октября. Mossovetinfo.ru – Реставрация церкви Петра Митрополита - главного собора Высоко-Петровского монастыря - завершается в Москве, сообщает портал mos.ru. Собор является одной из старе...