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Город (Москва и область)     23.10.2018 09:59

Ховринскую больницу снесут до конца февраля 2019 года

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Теги:  Ховринская больница  снос  конкурсы 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве подвели итоги конкурса на право сноса зданий недостроенной Ховринской больницы, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Победитель конкурса должен будет до конца февраля 2019 года выполнить снос зданий и сооружений Ховринской больницы и подготовить на их месте площадку для дальнейшего строительства. Работы по сносу начнутся в ноябре. Для сноса зданий будет использован мощный экскаватор со стрелой в 54 метра, оборудованный гидравлическими ножницами. В дальнейшем строительный мусор от разбора зданий планируется утилизировать, для чего будут применяться специальные технологии разбора.

После разбора зданий Ховринской больницы на их месте будут построены жилые дома. Строительство четырех домов с каркасом из монолитного железобетона, подземным паркингом и нежилыми помещениями на первом этаже будет произведено за счет средств Адресной инвестиционной программы.


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Теги: 
Ховринская больница  снос  конкурсы 

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