Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%

19 марта. Mossovetinfo.ru - Согласно данным источника ИА «Моссовет» в Московской городской избирательной комиссии (МГИК), по итогам обработки почти 100 процентов протоколов на выборах президента РФ в Москве Владимир Путин набирает 70.86%, получив поддержку 3,16 миллионов избирателей, отдавших ему свои голоса на выборах 18 марта в Москве. Итоговые данные могут измениться незначительно, отметили в МГИК. Явка на выборах в Москве составляет более 59,92 процента. Итоговая явка по Москве на выборах президента России в 2012 году была 58,12%.



Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил в Москве 12.47% голосов избирателей, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский - 4.69%, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак набирает 4.09% голосов, кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский - 3.18%, кандидат от Партии роста» Борис Титов 1.56%, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин - 0.96%, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин 0.73% голосов.



В Подмосковье действующий президент России набрал 74,49 процента голосов, сообщили в Центризбиркоме после обработки 100 процентов протоколов избирательных комиссий.

За Владимира Путина свои голоса отдали свыше 2,75 миллиона избирателей проголосовавших в Московской области. На втором месте с результатом 12,88% - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,50%.

Ксения Собчак получила 2,13% голосов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский набрал 1,34% , Борис Титов - 0,98%, Сергей Бабурин - 0,71%, Максим Сурайкин - 0,66%.

