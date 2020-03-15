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Город (Москва и область)     15.03.2020 11:53

Из больницы в Коммунарке выписали более 50 человек, у которых не подтвердился коронавирус

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Теги:  коронавирус  больницы 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не подтвердился коронавирус.

Все выписавшиеся контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ. В течение 14 дней они находились под наблюдением.Пациенты прошли наблюдение в течение 14 дней с отрицательными анализами на коронавирус.

Всего на данный момент в больнице в Коммунарке находятся 312 пациентов, у 17 из них подтвержден коронавирус. Людей в критическом состоянии нет.


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Теги: 
коронавирус  больницы 

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