15 марта. Mossovetinfo.ru – Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не подтвердился коронавирус.



Все выписавшиеся контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ. В течение 14 дней они находились под наблюдением.Пациенты прошли наблюдение в течение 14 дней с отрицательными анализами на коронавирус.



Всего на данный момент в больнице в Коммунарке находятся 312 пациентов, у 17 из них подтвержден коронавирус. Людей в критическом состоянии нет.