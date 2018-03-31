Из-за ЧП с пассажиром прекращено движение в метро от Комсомольской до Парка культуры



31 марта. Mossovetinfo.ru - На Сокольнической линии московского метрополитена из-за ЧП с пассажиром было прекращено движение поездов от Сокольников до Парка культуры. В настоящее время, сообщает корреспондент ИА «Моссовет», - нет движения от Комсомольской до Парка культуры.



В обратном направлении поезда метрополитена ходят с увеличенными интервалами.



ОБНОВЛЕНО: Движение восстановлено и вводится в график.

