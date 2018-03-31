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Город (Москва и область)     31.03.2018 13:50

Из-за ЧП с пассажиром прекращено движение в метро от Комсомольской до Парка культуры

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Теги:  метро  транспорт  Сокольники  Комсомольская  Парк культуры  Москва 


31 марта. Mossovetinfo.ru - На Сокольнической линии московского метрополитена из-за ЧП с пассажиром было прекращено движение поездов от Сокольников до Парка культуры. В настоящее время, сообщает корреспондент ИА «Моссовет», - нет движения от Комсомольской до Парка культуры.

В обратном направлении поезда метрополитена ходят с увеличенными интервалами.

ОБНОВЛЕНО: Движение восстановлено и вводится в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  транспорт  Сокольники  Комсомольская  Парк культуры  Москва 

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