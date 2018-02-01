Из-за снегопада со 2 по 4 февраля, ГИБДД Москвы просит водителей быть предельно внимательными

1 февраля. Mossovetinfo.ru - В период до 4 февраля Госавтоинспекция Москвы обращается к водителям с рекомендацией быть предельно внимательными на дорогах города из-за снегопада, сообщается на сайте столичного главка МВД России.



Ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега, гололедица и налипание снежного покрова прогнозируются со 2 по 4 февраля 2018 года.



Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.