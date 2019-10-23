23 октября. Mossovetinfo.ru – Благодаря программе развития метрополитена, к 2027 году доступность метро улучшиться для жителей 75 районов Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, в рамках Адресной инвестиционной программы к 2022 году будет построено 67 километров новых линий метро и 27 новых станций. Также существуют планы по развитию метро до 2024 года. В результате реализации программы строительства метро, к 2027 году шаговый доступ к рельсовому транспорту получат 95% москвичей.



Ключевым проектом развития метро является строительство Большой кольцевой линии, кроме того, продолжится строительство Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Сокольнической линий. Помимо этого, уже началось строительство Коммунарской линии метро, которая улучшит обслуживание более 1,4 миллиона человек на юго-западе Москвы.



Хуснуллин также сообщил, что в течение трех будут проработаны проекты двух новых линий: Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Они пройдут через 11 районов Москвы, в которых проживают около 2 миллионов москвичей.



Хуснуллин подчеркнул, что метро важно не только для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом. Появление в районе метро повышает капитализацию жилья, таким образом с появлением в районе метро, растет благосостояние жителей этого района.