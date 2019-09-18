18 сентября, Mossovetinfo.ru – К запуску МЦД готовят более 5600 кассиров, контролеров и других сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Подготовленные сотрудники помогут пассажирам правильно составить маршрут и подобрать оптимальный тариф.
Запуск первых двух маршрутов МЦД состоится в конце 2019 – начале 2020 года. На МЦД будет действовать три тарифные зоны, оплатить проезд можно будет картой «Тройка», а также с помощью смартфонов и банковских карт с функцией бесконтактной оплаты.
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