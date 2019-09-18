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Город (Москва и область)     18.09.2019 13:42

К запуску МЦД готовят больше 5600 кассиров, контролеров и других сотрудников

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Теги:  МЦД  сотрудники  подготовка 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – К запуску МЦД готовят более 5600 кассиров, контролеров и других сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Подготовленные сотрудники помогут пассажирам правильно составить маршрут и подобрать оптимальный тариф.

Запуск первых двух маршрутов МЦД состоится в конце 2019 – начале 2020 года. На МЦД будет действовать три тарифные зоны, оплатить проезд можно будет картой «Тройка», а также с помощью смартфонов и банковских карт с функцией бесконтактной оплаты.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  сотрудники  подготовка 

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