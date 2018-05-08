8 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы некоторых станций метро в Москве изменится 9 мая в связи с проведением массовых мероприятий.
9 мая с 07:00 до окончания парада Победы только на выход и пересадку пассажиров будут работать станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная» и «Александровский сад». Также на выход и пересадку будут работать «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».
По Тверской улице на время проведения Парада будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» и «Маяковская» и со станции «Лубянка» в сторону Никольской улицы. Также выход ограничат со станции «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.
Весь день 9 мая на станции «Парк Победы» вестибюль №1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль №2 – только на вход.
Кроме того, 9 мая после завершения праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции: «Площадь революции», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка» и «Кузнецкий мост».
Также ограничат вход на станции «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк Культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная». Какие улицы перекроют 9 мая, читайте здесь.
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