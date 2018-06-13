13 июня. Mossovetinfo.ru – Режим работы нескольких станций метрополитена измениться в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Москве, сообщается на Едином транспортном портале столицы.



В дни проведения матчей на стадионе «Лужники» во время прибытия болельщиков на стадион южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция МЦК Лужники будут работать только на выход. После окончания матчей они будут работать только на вход. Кроме того, в дни проведния матчей на стадионе «Лужники» будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков на станции «Университет» и «Воробьевы горы».



В дни проведения матчей на стадионе «Спартак» перед началом матча только на выход будут работать северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская». По окончании матчей эти вестибюли будут работать только на вход.



В дни проведения Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия только на выход будут работать южный вестибюль станции «Университет» и вестибюль № 1 станции «Ломоносовский проспект» (к МГУ). Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль № 1 станции «Ломоносовский проспект» (во все дни) и северный вестибюль станции «Университет», за исключением дней проведения матчей на стадионе «Лужники».