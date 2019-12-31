31 декабря. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт Москвы в Новый год будет работать всю ночь, при этом, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в общественном транспорте будет бесплатным.
Интервал движения поездов метро и МЦК в новогоднюю ночь составит от 3 до 10 минут. Кроме того, изменится расписание пригородных электричек, которые будут ходить до 03:00.
Также изменится график движения наземного общественного транспорта Москвы. В новогоднюю ночь ряд автобусных, трамвайных, троллейбусных и электробусных маршрутов будет работать всю ночь, работа еще ряда маршрутов продлена до 03:30 утра. Проезд на наземном общественном транспорте в новогоднюю ночь также будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Подробнее об изменении графика работы наземного общественного транспорта можно узнать здесь.
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