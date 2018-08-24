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Город (Москва и область)     24.08.2018 14:55

Как будут ходить бесплатные автобусы во время закрытия участка желтой ветки метро

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Теги:  метро  метрополитен  автобусы 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатные автобусы будут курсировать в субботу, 25 августа, в районе временного закрытого участка Солнцевской линии московского метро.

Маршрут КМ свяжет станции «Кутузовская» и «Раменки». Автобусы будут следовать с промежуточными остановками у станций «Парк Победы», «Минская» и «Ломоносовский проспект».

Всего на линию выйдут более 50 автобусом большой вместимости. Маршрут будет работать с 5:20 утра до 1:25 ночи. Интервал движения составит около 1 минуты.

Участок желтой ветки метро закроют 25 августа для проведения работ по присоединения новых станций. В обычном режиме Солнцевская линия заработает с открытием метро 26 августа.


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Теги: 
метро  метрополитен  автобусы 

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