24 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатные автобусы будут курсировать в субботу, 25 августа, в районе временного закрытого участка Солнцевской линии московского метро.
Маршрут КМ свяжет станции «Кутузовская» и «Раменки». Автобусы будут следовать с промежуточными остановками у станций «Парк Победы», «Минская» и «Ломоносовский проспект».
Всего на линию выйдут более 50 автобусом большой вместимости. Маршрут будет работать с 5:20 утра до 1:25 ночи. Интервал движения составит около 1 минуты.
Участок желтой ветки метро закроют 25 августа для проведения работ по присоединения новых станций. В обычном режиме Солнцевская линия заработает с открытием метро 26 августа.
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