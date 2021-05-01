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Город (Москва и область)     01.05.2021 10:55

Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 1 по 10 мая

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Теги:  Мои документы  майские праздники  график работы 

1 мая. Mossovetinfo.ru — График работы центров госуслуг «Мои документы» изменится с 1 по 10 мая в связи с «длинными» выходными.

1 и 9 мая прием посетителей в центрах госуслуг осуществляться не будет. В остальные дни график работы центров «Мои документы» будет обычным.

Районные центры будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Сотрудники МВД РФ, которые оказывают услуги в центрах «Мои документы», с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая будут работать по обычному графику.

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Карта места

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Теги: 
Мои документы  майские праздники  график работы 

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