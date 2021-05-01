Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 1 по 10 мая

1 мая. Mossovetinfo.ru — График работы центров госуслуг «Мои документы» изменится с 1 по 10 мая в связи с «длинными» выходными.



1 и 9 мая прием посетителей в центрах госуслуг осуществляться не будет. В остальные дни график работы центров «Мои документы» будет обычным.



Районные центры будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.



Сотрудники МВД РФ, которые оказывают услуги в центрах «Мои документы», с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая будут работать по обычному графику.