Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

2 января. Mossovetinfo.ru - Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве выросли со 2 января 2018 года.



Проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 рубль и составил 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году.



Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составила 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного на 30 дней – 2075 рублей вместо 2000 рублей.



Стоимость одной поездки при оплате через бесконтактную систему (PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay) не изменилась и составляет 40 рублей.



Стоимость билета «Единый» на 1 и 2 поездки также осталась прежней - 55 и 110 рублей соответственно.



Сохранилась и стоимость льготных билетов для школьников и студентов, для которых ввели дополнительный 3-х месячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте.



В результате стоимость проезда для учащихся без ограничения поездок в течение 3-х месяцев в наземном транспорте составляется 750 руб., а в метро – 1140 руб. Цена за месяц - 250 и 380 рублей соответственно.

