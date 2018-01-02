Другие материалы
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Город
02.01.2018, 10:24
Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве
2 января. Mossovetinfo.ru - Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве выросли со 2 января 2018 года. Проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 рубль и сос...
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Город
02.01.2018, 09:52
Проезд по карте «Тройка» подорожал на рубль
2 января. Mossovetinfo.ru - Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выросли со 2 января в среднем на 2,2 процента. Так, проезд по карте «Тройка» теперь стоит не 35,а 36 рублей. При этом...
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Город
02.01.2018, 09:42
77 музеев Москвы до 8 января можно посетить бесплатно
2 января. Mossovetinfo.ru - С 2 по 7 января включительно музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, работают бесплатно. Со списком музеев можно ознакомиться здесь. На некоторые выставк...