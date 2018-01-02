Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     02.01.2018 10:24

Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  тарифы  транспорт  общественный транспорт  стоимость проезда 

2 января. Mossovetinfo.ru - Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве выросли со 2 января 2018 года.

Проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 рубль и составил 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году.

Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составила 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного на 30 дней – 2075 рублей вместо 2000 рублей.

Стоимость одной поездки при оплате через бесконтактную систему (PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay) не изменилась и составляет 40 рублей.

Стоимость билета «Единый» на 1 и 2 поездки также осталась прежней - 55 и 110 рублей соответственно.

Сохранилась и стоимость льготных билетов для школьников и студентов, для которых ввели дополнительный 3-х месячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте.

В результате стоимость проезда для учащихся без ограничения поездок в течение 3-х месяцев в наземном транспорте составляется 750 руб., а в метро – 1140 руб. Цена за месяц - 250 и 380 рублей соответственно.

Файлы:
x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
тарифы  транспорт  общественный транспорт  стоимость проезда 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:52 В России ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

12:28 Партинформ В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

09:58 Общество МЧС предупредило о порывах ветра и возможной гололедице 2 января в Москве

09:52 Город Проезд по карте «Тройка» подорожал на рубль

Актуальные материалы

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

21:09 Справки Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 2 января

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru