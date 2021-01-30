Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января

30 января. Mossovrtinfo.ru - По требованию полиции 31 января изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы.



С начала движения и до особых распоряжений полиции автобусы и электробусы будут ходить:



№ А – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»



№ м1 – на двух участках:



– от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»

– от Больницы РЖД до Тверской Заставы



№ м2 – от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»



№ м3 – на двух участках:



– от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

– от метро «Семёновская» до Сада им. Баумана



№ м5 – от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»



№ м6 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»



№ м7 – от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»



№ м8 – от Дангауэровки до метро «Таганская»



№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»



№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»



№ м27 – от метро «Стахановская» до метро «Таганская»



№ т13 – от ВДНХ (южн.) до Самотёчной площади



№ т25 – от проспекта Будённого до Сада им. Баумана



№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»



№ 24 – от Гостиниц ВДНХ до Самотёчной площади



№ 38 – от Рижского вокзала до Самотёчной площади



№ 101 – от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы



№ 122 – от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»



№ 144 – от метро «Тёплый Стан» до кинотеатра «Ударник»



№ 156 – от Нагатинского Затона до метро «Таганская»



№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы



№ 255 – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»



№ 904 – от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы



№ С43 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».

