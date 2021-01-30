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Город (Москва и область)     30.01.2021 13:10

Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января

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Теги:  транспорт  наземный транспорт 

30 января. Mossovrtinfo.ru - По требованию полиции 31 января изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы.

С начала движения и до особых распоряжений полиции автобусы и электробусы будут ходить:

№ А – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

№ м1 – на двух участках:

– от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»
– от Больницы РЖД до Тверской Заставы

№ м2 – от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»

№ м3 – на двух участках:

– от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»
– от метро «Семёновская» до Сада им. Баумана

№ м5 – от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»

№ м6 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»

№ м7 – от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»

№ м8 – от Дангауэровки до метро «Таганская»

№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»

№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»

№ м27 – от метро «Стахановская» до метро «Таганская»

№ т13 – от ВДНХ (южн.) до Самотёчной площади

№ т25 – от проспекта Будённого до Сада им. Баумана

№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»

№ 24 – от Гостиниц ВДНХ до Самотёчной площади

№ 38 – от Рижского вокзала до Самотёчной площади

№ 101 – от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы

№ 122 – от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»

№ 144 – от метро «Тёплый Стан» до кинотеатра «Ударник»

№ 156 – от Нагатинского Затона до метро «Таганская»

№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы

№ 255 – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

№ 904 – от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы

№ С43 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».

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Карта места

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Теги: 
транспорт  наземный транспорт 

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