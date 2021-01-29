22:16 Общество Карта-схема перекрытий улиц и закрытия метро 31 января в Москве
22:04 Город (Москва и область) 31 января ряд станций метро, улиц, территорий в центре Москвы закроют для пешеходов
21:35 Происшествия Олега Навального, Любовь Соболь и еще трех человек отправили под домашний арест по «санитарному делу»
18:32 Общество СК РФ заочно предъявил обвинение Леониду Волкову
18:12 Город (Москва и область) Новый съезд с ТТК планируют построить в районе Москва-Сити
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09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года