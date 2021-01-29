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Общество     29.01.2021 22:16

Карта-схема перекрытий улиц и закрытия метро 31 января в Москве

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Теги:  31 января  Москва  перекрытия  карта  схема  улица  метро  центр 

31 января. Mossovetinfo.ru - В связи с угрозой массовых несанкционированных акций и массовых беспорядков ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ распространила информацию о вводимых 31 января в центре Москвы ограничениях для передвижения пешеходов. ИА МОССОВЕТ публикует схему иллюстрирующую территорию на которой вводятся ограничения. Схема открывается (увеличивается) при нажатии курсора.


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Карта места

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Теги: 
31 января  Москва  перекрытия  карта  схема  улица  метро  центр 

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