17 сентября. Mossovetinfo.ru - Адреса избирательных участков на выборых в Государственную Думу РФ восьмого созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200. В выборах по данному округу могут принять участие жители районов Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково.Анисимкова Полина Николаевна («Зелёные»)Арбузов Андрей Александрович («Гражданская Платформа»)Бабушкин Андрей Владимирович( «Яблоко»)Вельмакин Михаил Вадимович («Зелёная альтернатива»)Запотылок Евгений Васильевич («Новые люди»)Орлов Михаил Викторович («Коммунисты России»)Парфенов Денис Андреевич (КПРФ)Певцов Дмитрий Анатольевич СамовыдвижениеСтепкин Евгений Валериевич (ЛДПР) Где голосоватьУчастковая избирательная комиссия (УИК) № 500Место голосования: Путевой проезд, дом 10А (ГБОУ Школа № 305)Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дом № 77 (корпус 1),Путевой проезд, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12,Черского проезд, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 501Место голосования: Путевой проезд, дом 10А (ГБОУ Школа № 305)Адреса домов (номера домовладений):Поморская улица, дома № 46, 50,Путевой проезд, дома № 14, 14 (корпус 1), 16, 18; 20 (корпус 1), 22, 22а,Черского проезд, дома № 13, 15, 17, 21а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 502Место голосования: Путевой проезд, дом 10А (ГБОУ Школа № 305)Адреса домов (номера домовладений):Путевой проезд, дома № 24, 26, 26 (корпус 2), 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 503Место голосования: Инженерная улица, дом 16 (ГБОУ Школа №305)Адреса домов (номера домовладений):Инженерная улица, дом № 9,Путевой проезд, дома № 38, 40 (корпуса 1 ,2, 3), 42,проезд Черского, дом № 27.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 504Место голосования: Стандартная улица, дом 4А (Колледж автомобильного транспорта № 9)Адреса домов (номера домовладений):Инженерная улица, дома № 9 (корпус 1), 11, 13, 15, 24, 26 (корпус 1), 28, 30, 32, 34 (корпус 1), 36/48,Путевой проезд, дом № 44,Стандартная улица, дом №27.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 505Место голосования: Стандартная улица, дом 4А (Колледж автомобильного транспорта № 9)Адреса домов (номера домовладений):Инженерная улица, дома № 20 (корпус 2), 26 (корпус 2), 34 (корпус 2),Путевой проезд, дом № 50,Стандартная улица, дома № 13, 15, 15 (корпуса 1, 2), 17 (корпус 1), 19 (корпуса 1, 2), 21, 21 (корпус 1), 23 (корпус 1), 25, 29, 31.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 506Место голосования: Инженерная улица, дом 16 (ГБОУ Школа № 305)Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дом № 79,Инженерная улица, дома № 2, 4, 6, 8, 8а, 10 (корпуса 1, 2), 14 (корпуса 1, 2), 18 (корпуса 1, 2); 20 (корпус 1),Стандартная улица, дома № 1, 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 507Место голосования: Бибиревская улица, дом 5 (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома № 56, 58а,Бибиревская улица, дом № 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 508Место голосования: Бибиревская улица, дом 5 (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Бибиревская улица, дома № 3, 7 (корпуса 1, 2), 9, 15.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 509Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом 60Б (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома № 58б, 60, 62а, 62в.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 510Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом 60Б (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома № 62б, 64, 64в, 66/2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 511Место голосования: Костромская улица, дом 14 корпус 1 (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Костромская улица, дома № 4, 4а, 6, 6 (корпус 2), 12а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 512Место голосования: Костромская улица, дом 14 корпус 1 (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Костромская улица, дома № 10, 12, 14а, 18, 20.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 513Место голосования: Костромская улица, дом 14Г, стр.1 (ГБОУ Школа № 1370)Адреса домов (номера домовладений):Бибиревская улица, дома № 11, 17, 17в, 19,Костромская улица, дом № 16.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 539Место голосования: ул. Белозерская, д. 7 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Белозерская, д. № 1а, 3;улица Корнейчука, д. № 14;улица Лескова, д. № 11а, 13а, 15;улицаМелиховская, д. № 2, 4, 6.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 540Место голосования: ул. Белозерская, д. 7 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Белозерская, д. № 3а, 3б, 5, 9;улица Корнейчука, д. № 16, 18, 20.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 541Место голосования: ул. Белозерская, д. 13 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Белозерская, д. № 9а, 9б, 11;улица Корнейчука, д. № 22, 24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 542Место голосования: ул. Белозерская, д. 15 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Белозерская, д. № 11а, 11б, 17а, 17б;улица Корнейчука, д. № 26.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 543Место голосования: ул. Белозерская, д. 15 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Белозерская, д. № 17, 19, 21, 23;улица Корнейчука, д. № 30, 32, 34.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 544Место голосования: ул. Лескова, д. 25а ГБПОУ г. Москвы «Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва №4 им. А.Я. Гомельского (техникум)»Адреса домов (номера домовладений):улица Лескова, д. № 17, 17а, 19, 21, 23, 23б, 25, 25б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 545Место голосования: ул. Лескова, д. 25а ГБПОУ г. Москвы «Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва №4 им. А.Я. Гомельского (техникум)»Адреса домов (номера домовладений):улица Корнейчука, д. № 54, 54а, 56, 58, 58а, 58в.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 546Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 10Адреса домов (номера домовладений):улица Корнейчука, д. № 44, 46, 48, 48а, 50, 52.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 547Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 10Адреса домов (номера домовладений):улица Корнейчука, д. № 36, 36а, 36б, 38, 38а, 42.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 548Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 11Адреса домов (номера домовладений):улица Корнейчука, д. № 33, 33а, 37, 39, 41а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 549Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 11Адреса домов (номера домовладений):улица Корнейчука, д. № 41, 43, 47, 49.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 550Место голосования: ул. Корнейчука, д. 55а ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи № 54» им. П.М. Вострухина, уч. корп. 11 – Юный АвтомобилистАдреса домов (номера домовладений):улица Корнейчука, д. № 51, 51б, 55, 59, 59а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 551Место голосования: ул. Плещеева, д. 26а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 4Адреса домов (номера домовладений):улица Плещеева, д. № 26, 28, 30.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 552Место голосования: ул. Плещеева, д. 26а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 4Адреса домов (номера домовладений):улица Плещеева, д. № 18, 18 к. 2, 20, 22, 22а, 24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 553Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Плещеева, д. № 5, 7в, 12, 14, 14а, 16.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 554Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Плещеева, д. № 1, 3, 6, 6а, 8, 10.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 555Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 4;улица Пришвина, д. № 17, 19, 21, 23.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 556Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 4б, 6, 8.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 557Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 6а;улица Плещеева, д. № 7, 9, 11в.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 558Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 8в, 10, 12а;улица Лескова, д. № 28 к. 1;улица Плещеева, д. № 11, 15В, 15В к. 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 559Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Лескова, д. № 30, 30 к. 1;улица Плещеева, д. № 13, 15, 15а, 15б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 560Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 12, 14, 16, 18;улица Лескова, д. № 26.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 561Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Мурановская, д. № 4 к. 1;улица Пришвина, д. № 9/2, 10, 11, 13, 13б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 562Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 5, 7, 9, 11, 13;улица Пришвина, д. № 15/1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 563Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, Коненкова, д. № 11б, 11в;улица Мурановская, д. № 4, 6.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 564Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 15, 15 к. 1, 17, 19, 19а, 19в, 21.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 565Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 15в, 19г, 21а;улица Мурановская, д. № 8.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 566Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Коненкова, д. № 23, 23б, 23в;улица Мурановская, д. № 10.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 567Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Лескова, д. № 20, 22;улица Мурановская, д. № 12, 12а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 568Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 2Адреса домов (номера домовладений):улица Мурановская, д. № 3, 7;улица Пришвина, д. № 3, 7/1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 569Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 2Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 74;улица Мурановская, д. № 7б;Шенкурский проезд, д. № 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 570Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 2Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 78;Шенкурский проезд, д. № 4.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 571Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 3Адреса домов (номера домовладений):Шенкурский проезд, д. № 6, 6б, 8б, 10, 10б, 10в.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 572Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 3Адреса домов (номера домовладений):улица Мурановская, д. № 9, 11, 13, 13б, 15, 17.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 573Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 4Адреса домов (номера домовладений):улица Мурановская, д. № 17б, 19, 19б, 21, 21а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 574Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 4Адреса домов (номера домовладений):улица Лескова, д. № 10, 10а, 10б, 10в, 12.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 575Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 4Адреса домов (номера домовладений):улица Лескова, д. № 6, 6а, 8;Шенкурский проезд, д. № 12а.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 576Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 1Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 82;Шенкурский проезд, д. № 8, 11.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 577Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 1Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 86;Шенкурский проезд, д. №12, 14.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 578Место голосования: ул. Лескова, д. 7 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр детского и юношеского творчества «Бибирево»Адреса домов (номера домовладений):улица Лескова, д. № 3а, 5, 9, 9а, 9б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 579Место голосования: ул. Лескова, д. 3, корп. 3 ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 2Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 88, 92 (кв. с № 431 по № 602, под. 6, 7);улица Лескова, д. № 3Участковая избирательная комиссия (УИК) № 580Место голосования: Алтуфьевское ш., 94 ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 3Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 92 (кв. с № 1 по № 430, под. 1, 2, 3, 4, 5), 96.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 581Место голосования: Алтуфьевское ш., 94 ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 3Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, д. № 100, 102б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 599Место голосования: улица Псковская, д.11, ГБОУ Школа № 1573Адреса домов (номера домовладений):улица Байдукова, дома №№ 1, 1а стр.1, 2, 5-7, 8 стр.1, 9 стр.1, 10 стр.1, 10 стр.3, 11, 11 стр.4, 14-16, 14-16 стр.1, 16 стр.2, 19, 21, 24, 26, 31, 33 стр.1;улица Белякова, дома №№ 1, 1 стр. 1, 1 стр.2, 2 стр. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 9-18, 20, 22 стр.3, 27-29 стр. 3, 29, 29 стр.1, 29 стр.2;улица Водопьянова, дома №№ 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 5, 13, 15 стр. 1, 17;улица Вокзальная, дом № 3;улица Громова, дома №№ 6, 7, 9 стр.1;улица Зональная, дома №№ 3 стр.1, 5, 5 стр.1, 8, 10, 12, 14, 18 стр.1;улица Каманина, дома №№ 1, 3, 3-5, 8-10, 11-13 стр.3, 14 стр.3, 18, 21 стр.1;улица Кренкеля, дома №№ 2, 2 стр.1, 4, 6-8 стр.3, 6-8 стр.8, 10, 10 стр.1, 10 стр.3, 16 стр.1;улица Леваневского, дома №№ 1 стр.2, 2, 2-4, 3 стр.4, 4, 5-7, 5-7 стр.5, 6-8, 10, 13, 13-15 стр.1, 13-15 стр.2, 15, 15 стр.3, 16, 16/6, 19, 19а, 21, 22, 23 стр. 4; 24 стр. 2, 24 стр. 3улица Молокова, дома №№ 1 стр.1, 1 стр.2, 1 стр. 3, 1б, 1б стр.1, 2 стр. 1, 3/18 стр.3, 3а, 9, 10, 13-15 стр.1, 13-15 стр.4, 14 стр.1, 16, 16 стр.1, 17-19, 18 стр.5, 21-23, 21-23 стр.2, 22, 24, 25, 25-27, 26, 27 стр.1, 29, 33, 35 стр.1, 39, 39 стр. 2;улица Набережная, дома №№ 3, 10 стр.1, 10 стр.2;улица Псковская, дома №№ 5 корп. 1, 5 корп. 3, 5 корп. 4, 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2;улица Слепнева, дома №№ 3, 12-14, 13, 13-15, 15, 16, 17 стр.2, 20 стр.1, 21-23, 25 стр.1, 25-27, 27, 29, 37-39, 41 стр.3 (Лит. А);улица Фёдорова, дома №№ 1, 1 стр.1, 3, 4, 5;улица Чкалова дома 4, 6, 8, 15 стр.2, 23-25;улица Ширшова, дома №№ 1, 2, 15;улица Шмидта, №№ 2-4 стр.2, 7, 8, 9, 10, 10 стр.1, 12, 14-16 стр. 1, 18, 18 стр.2, 19, 22, 23, 23 стр.1, 24, 27, 27стр.1, 40 стр. 1, 42, 44, 44 стр.1Участковая избирательная комиссия (УИК) № 600Место голосования: улица Псковская, д.12 корп. 3, ГБОУ Школа № 1573Адреса домов (номера домовладений):улица Псковская, дома №№ 6, 10 корп. 1, 12 корп. 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 601Место голосования: улица Псковская, д.12 корп. 3, ГБОУ Школа № 1573Адреса домов (номера домовладений):улица Псковская, дома №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12 корп. 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 602Место голосования: улица Угличская, д.17, ГБОУ Школа № 1430Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 15;улица Угличская, дома №№ 15 корп. 1, 18, 19, 20, 21.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 603Место голосования: улица Угличская, д.17, ГБОУ Школа № 1430Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 7, 9 корп. 1, 11 корп. 3, 24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 604Место голосования: улица Новгородская, д.21а, ГБОУ Школа № 1430Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дом 14;улица Новгородская, дома №№ 19, 19 корп. 1;улица Череповецкая, дома №№ 5/14, 7, 9/17.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 605Место голосования: улица Новгородская, д.21а, ГБОУ Школа № 1430Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 14 корп. 1, 16б, 18, 20.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 606Место голосования: улица Новгородская, д.21а, ГБОУ Школа № 1430Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дом 22;улица Новгородская, дома №№ 21, 23, 27, 33.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 607Место голосования: Алтуфьевское шоссе, д.97 корп. 3, ГБОУ Школа № 166Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дом 24 корп.1;улица Новгородская, дома №№ 31, 34, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 608Место голосования: Алтуфьевское шоссе, д.97 корп. 3, ГБОУ Школа № 166Адреса домов (номера домовладений):шоссе Алтуфьевское, дома №№ 97, 97 корп. 1, 97 корп. 2;улица Новгородская, дома №№ 36, 38.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 609Место голосования: улица Новгородская, д. 24 корп. 1, ГБОУ Школа № 166Адреса домов (номера домовладений):шоссе Алтуфьевское, дом 95б;улица Новгородская, дом 30.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 610Место голосования: улица Новгородская, д. 24 корп. 1, ГБОУ Школа № 166Адреса домов (номера домовладений):шоссе Алтуфьевское, дома №№ 93, 93 корп. 1;улица Новгородская, дома №№ 22, 22 корп. 1, 24, 26;улица Череповецкая, дома №№ 11/20, 13, 15.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 611Место голосования: улица Новгородская, д.12, ГБОУ Школа № 1416Адреса домов (номера домовладений):улица Новгородская, дома №№ 11, 13, 14, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1;улица Череповецкая, дома №№ 22, 24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 612Место голосования: улица Новгородская, д.12, ГБОУ Школа № 1416Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дом 12;улица Новгородская, дома №№ 11 корп. 2, 13 корп. 1;улица Череповецкая, дома №№ 14, 16.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 613Место голосования: улица Абрамцевская, д.8б, ГБУДО «Детская школа искусств им. В.С.Калинникова»Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 6, 8, 8а, 10;улица Новгородская, дома №№ 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 614Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416Адреса домов (номера домовладений):шоссе Алтуфьевское, дома №№ 89, 89а, 91, 91 корп. 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 615Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416Адреса домов (номера домовладений):шоссе Алтуфьевское, дома №№ 85, 85а, 87, 87 корп. 1, 87 корп. 3;улица Новгородская, дома №№ 10, 10 корп. 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 616Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416Адреса домов (номера домовладений):шоссе Алтуфьевское, дом 83;улица Илимская, дома №№ 5, 5б, 8/2, 10, 12;улица Новгородская, дом 4.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 617Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2;улица Илимская, дома №№ 4, 6;улица Новгородская, д. 3 корп. 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 618Место голосования: улица Угличская, д.6а, ГБОУ Школа № 1449Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дом 1;улица Илимская, дом 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 619Место голосования: улица Угличская, д.6а, ГБОУ Школа № 1449Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 3а, 3б;улица Илимская, дом 2 корп. 1;улица Угличская, дома №№ 2, 4, 6.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 620Место голосования: улица Череповецкая, д.10а, ГБОУ Школа № 1449Адреса домов (номера домовладений):улица Абрамцевская, дома №№ 3, 5;улица Угличская, дом 6 корп. 2;улица Череповецкая, дом 12.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 621Место голосования: улица Череповецкая, д.10а, ГБОУ Школа № 1449Адреса домов (номера домовладений):улица Череповецкая, дома №№ 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6, 6б, 8, 10.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 688Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 13, корп. 2, в помещении культурно-просветительного учреждения ЭКУ УМТиХО ГУВД по г. МосквеАдреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 7, 11 (корпуса 1, 2, 3), 13 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 689Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 13, корп. 2, в помещении культурно-просветительного учреждения ЭКУ УМТиХО ГУВД по г. МосквеАдреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дом 13 (корпуса 2, 3).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 690Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12 корп.1, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 4, 12, 14; улица Хачатуряна, дома 2, 4, 6.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 691Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12 корп.1, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 18, 18В, 20А.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 692Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12 корп.1, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 18Г, 20Б, 22А, 24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 693Место голосования: улица Санникова, дом № 3, корп. 3, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):улица Санникова, дома 3 (корпус 1), 7;улица Каргопольская, дом 6,10.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 694Место голосования: улица Санникова, дом № 3, корп. 3, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):улица Каргопольская, дома 2, 4;улица Санникова, дома 1, 3 (корпус 2);улица Хачатуряна, дом 7.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 695Место голосования: улица Декабристов, дом № 8, корп. 4, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):улица Санникова, дома 9 (корпус 1, 2),11 (корпус 1), 13, 17.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 696Место голосования: улица Декабристов, дом № 8, корп. 4, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дом 6 (корпус 2);улица Каргопольская, дома 12, 14 (корпус 1), 16 (корпус 2),18.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 697Место голосования: улица Декабристов, дом № 8, корп. 4, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 8 (корпус 1), 10 (корпуса 1, 2, 3);улица Санникова, дом 15 корп. 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 698Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 30А, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 24В, 26В;улица Каргопольская, дома 11 (корпуса 1, 2), 13 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 699Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 30А, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 26А, 26Б, 28А, 30, 32, 34А.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 700Место голосования: улица Каргопольская, дом № 13, корп. 2, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дом 34 (корпус 2);улица Декабристов, дом 2 (корпуса 1, 2, 3), 4 (корп. 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 701Место голосования: улица Каргопольская, дом № 13, корп. 2, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Улица Декабристов, дома 4 (корпус 3), 6 (корпус 1);улица Каргопольская, дом 17;Алтуфьевское шоссе, дом 30В.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 702Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дом 4, 4А, 6;улица Декабристов, дом 11;Северный бульвар, дом 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 703Место голосования: улица Бестужевых, дом № 1, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 1А, 1Б;улица Декабристов, дом 1;улица Римского-Корсакова, дома 2, 4Участковая избирательная комиссия (УИК) № 704Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 42Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 40, 40А, 40Б, 40ГУчастковая избирательная комиссия (УИК) № 705Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 42Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 42, 42А, 42Г;Высоковольтный проезд, д,1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;улица Римского-Корсакова, дом 1Участковая избирательная комиссия (УИК) № 706Место голосования: улица Бестужевых, дом № 1, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 3, 3А, 3Б; 7В;улица Римского-Корсакова, дома 6, 8.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 707Место голосования: улица Бестужевых, дом № 1, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 7, 7Б, 9, 9А;улица Римского-Корсакова, дом 10.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 708Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дом 8А;Северный бульвар, дома 3, 3 корпус 1, 5А, 7.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 709Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 13, 13Б, 13В, 17Б;улица Римского-Корсакова, дома 12, 14.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 710Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 8, 8Б, 10;Северный бульвар, дома 7А, 9.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 711Место голосования: улица Бестужевых, дом № 23, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 17, 17А, 21, 21Б, 21В;улица Римского-Корсакова, дома 16, 18.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 712Место голосования: Северный бульвар, дом № 11, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 12, 12А, 12Б, 12Г, 14, 16;Северный бульвар, дома 13, 15.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 713Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дома 25, 25В, 27, 27А;Северный бульвар, дома 17, 19Б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 714Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):улица Бестужевых, дом 25А;улица Римского-Корсакова, дом 22;Юрловский проезд, дома 21, 25, 27, 27А, 27БУчастковая избирательная комиссия (УИК) № 715Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):Северный бульвар, дома 19, 19А, 21, 21А;Юрловский проезд, дома 17, 19.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 716Место голосования: улица Пестеля, дом № 8Г, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):Северный бульвар, дома 12, 12Б, 12В, 14;Юрловский проезд, дома 11, 13А.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 717Место голосования: улица Мусоргского, дом № 11В, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Мусоргского, дом 15;Юрловский проезд, дома 1, 7, 7А, 9Участковая избирательная комиссия (УИК) № 718Место голосования: улица Пестеля, дом № 8Г, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Мусоргского, дома 5 (корпуса 2, 3), 9, 11, 11Б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 719Место голосования: улица Мусоргского, дом № 3, в помещении ООО «Институт «Энергосетьпроект»Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дом 43;улица Мусоргского, дома 1, 1А, 5 (корпус 1), 7Участковая избирательная комиссия (УИК) № 720Место голосования: улица Мусоргского, дом № 3, в помещении ООО «Институт «Энергосетьпроект»Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 35, 35А;улица Пестеля, дома 2, 2А, 4В.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 721Место голосования: улица Пестеля, дом № 8Г, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Пестеля, дома 4, 4А, 4Б, 6, 6Б, 8В.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 722Место голосования: улица Пестеля, дом № 5, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Пестеля, дома 8, 8А, 8Б;Северный бульвар, дом 8.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 723Место голосования: Северный бульвар, дом № 4А, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Пестеля, дом 9, 11;Северный бульвар, дома 6, 6А.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 724Место голосования: улица Пестеля, дом № 5, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 29, 29А;улица Пестеля, дома 1, 3, 3А, 7.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 725Место голосования: Северный бульвар, дом № 4А, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 21, 21А;Северный бульвар, дома 2, 2А, 4, 3 корпус 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 726Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 20 (корпус 1), 22;улица Хачатуряна, дома 18, 20, 22Б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 727Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 20 (корпуса 2, 3), 24А, 26;проезд Якушкина, дом 5.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 728Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Отрадная, дома 1, 2;улица Хачатуряна, дома 12 (корпуса 1, 2, 3) 16.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 729Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Отрадная, дома 3, 3Б, 5;проезд Якушкина, дома 1, 3.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 730Место голосования: улица Отрадная, дом № 11А, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дом 32, 36 (корпус 1);проезд Якушкина, дома 6, 6А, 6Б, 8.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 731Место голосования: улица Декабристов, дом № 40, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 28 (корпуса 1, 2), 34, 36, 38;улица Олонецкая, дом 27.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 732Место голосования: улица Отрадная, дом № 11А, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Декабристов, дома 36Б;улица Олонецкая, дома 23, 25;улица Отрадная, дома 13А, 15, 15Б.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 733Место голосования: улица Отрадная, дом № 11Б, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Отрадная, дома 7, 9, 11, 13;проезд Якушкина, дома 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 734Место голосования: Березовая аллея, дом № 15Б, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Олонецкая, дома 15, 15Б, 17, 17А, 21;улица Отрадная, дом 20.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 735Место голосования: улица Отрадная, дом № 11Б, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):улица Отрадная, дома 14, 14А, 16А, 18, 18А, 18В, 18 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 736Место голосования: Березовая аллея, дом № 15Б, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):Березовая аллея, дома 5, 7, 7В, 9.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 737Место голосования: улица Отрадная, дом № 11Б, в помещении ГБОУ Школа № 950Адреса домов (номера домовладений):Березовая аллея, дома 3, 10, 10/1, 12, 14;улица Отрадная, дом 10, 12;Отрадный проезд, дома 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9 (корпус 2), 10,11Участковая избирательная комиссия (УИК) № 738Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12, корп. 1, в помещении ГБОУ Школа № 962Адреса домов (номера домовладений):Алтуфьевское шоссе, дома 8А, 10.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 739Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):Юрловский проезд, дом 14 (корпус 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 740Место голосования: улица Бестужевых, дом № 23, в помещении ГБОУ Школа № 1411Адреса домов (номера домовладений):Юрловский проезд, дом 14 (корпус 3, 4).РАЙОН СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВОУчастковая избирательная комиссия (УИК) № 767Место голосования: улица Полярная, дом No26, корпус 1 в помещении детской библиотеки № 63 имени И.С. Соколова-Микитова ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дома NoNo 4, 6;улица Полярная, дома No No 20, 20 (корпус 1), 22 (корпуса 2,3,4), 26 (корпуса 1, 2);проезд Шокальского дома NoNo 21, 23.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 768Место голосования: улица Сухонская, дом No 13, в помещении подразделения No1 ГБОУ «Школа No 967»Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дом No 2 (корпуса 1, 2);проезд Шокальского, дома No No 17, 18 (корпус 1), 18б, 19, 20, 22 (корпус 1), 24, 27 (корпус 1), 29 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 769Место голосования: улица Сухонская, дом No 13, в помещении подразделения No1 ГБОУ «Школа No 967»Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дома NoNo 2А, 2 (корпус 4);улица Сухонская, дома NoNo 9, 11, 11А;проезд Шокальского, дома No No 18 (корпус 2), 28А, 36 (корпус 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 770Место голосования: улица Сухонская, дом No 13, в помещении подразделения No1 ГБОУ «Школа No 967»Адреса домов (номера домовладений):улица Сухонская, дом No 15;проезд Шокальского, дома NoNo 26, 28, 30б, 30 (корпус 1), 32, 34.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 771Место голосования: улица Полярная, дом No26, корпус 1 в помещении детской библиотеки No 63 имени И.С. Соколова-Микитова ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»Адреса домов (номера домовладений):улица Полярная, дома No No 30 (корпуса 2, 3), 32, 32 (корпуса 2, 3),проезд Шокальского, дома NoNo 25, 29 (корпуса 2, 5).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 772Место голосования: улица Тихомирова, дом No 10, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No1380)Адреса домов (номера домовладений):проезд Шокальского дома, NoNo 31 (корпус 1), 37 (корпуса 1, 2,), 39 (корпуса 1, 2), 41, 41 (корпус 1),45 (корпуса 1, 2), 47 (корпус 1), 49 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 773Место голосования: улица Тихомирова, дом No 10, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No1380)Адреса домов (номера домовладений):Заревый проезд, дома NoNo 5 (корпуса 1, 3), 7;улица Тихомирова, дома NoNo 12 (корпуса 1, 2);проезд Шокальского, дома No No 49 (корпус 2), 53.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 774Место голосования: улица Тихомирова дом 6, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No274)Адреса домов (номера домовладений):улица Тихомирова, дома NoNo 1, 1 (корпус 2), 2, 3;проезд Шокальского, дома NoNo 31 (корпус 2, 3), 35.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 775Место голосования: улица Тихомирова дом 6, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No274)Адреса домов (номера домовладений):улица Полярная, дома NoNo 34 (корпуса 1,2), 36, 40, 40 (корпус 1), 42, 42 (корпус 1), 46, 48;улица Тихомирова дома No 7;улица Широкая, дома NoNo 2 (корпуса 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 776Место голосования: улица Грекова, дом No 11б, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 290» ГБОУ «Гимназия No 1506».Адреса домов (номера домовладений):улица Полярная, дома NoNo 50, 52 (корпуса 3, 4);улица Широкая, дом No 1 (корпуса 1, 4).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 777Место голосования: улица Широкая, дом No1а, в помещении структурного подразделения «Гимназия» ГБОУ «Гимназия No 1506».Адреса домов (номера домовладений):улица Полярная, дома NoNo 52 (корпуса 1, 2, 5), 54 (корпуса 1, 2, 4).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 778Место голосования: улица Широкая, дом No1а, в помещении структурного подразделения «Гимназия» ГБОУ «Гимназия No 1506».Адреса домов (номера домовладений):улица Полярная, дома 56 (корпуса 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 779Место голосования: улица Грекова, дом No 11а, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 756» ГБОУ «Гимназия No 1506»Адреса домов (номера домовладений):улица Широкая, дома No No 1 (корпус 2), 3 (корпуса 1, 2, 3, 4), 5 (корпуса 1, 2, 4), 7 (корпуса 1, 2, 6, 7).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 780Место голосования: улица Грекова, дом No 11б, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 290» ГБОУ «Гимназия No 1506»Адреса домов (номера домовладений):Студеный проезд, дома No No 2 (корпус 1, 9), 4 (корпуса 1, 2, 4, 5, 6), 6 (корпуса 2, 3);улица Широкая, дом No 1 (корпуса 3, 5).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 781Место голосования: улица Грекова, дом No 11а, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 756» ГБОУ «Гимназия No 1506».Адреса домов (номера домовладений):улица Грекова, дома NoNo 9, 11;Студеный проезд, дома NoNo 1 (корпус 1), 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 782Место голосования: улица Грекова, дом No 11а, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 756» ГБОУ «Гимназия No 1506».Адреса домов (номера домовладений):улица Грекова, дома NoNo 5, 7;улица Широкая, дома NoNo 9 (корпуса 1, 2), 11.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 783Место голосования: улица Широкая, дом No 21а, в помещении структурного подразделения No 1 ГБОУ Школа No 283Адреса домов (номера домовладений):улица Широкая, дома NoNo 13 (корпус 1), 15 (корпуса 1, 2), 17 (корпуса 1, 2, 6), 19 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 784Место голосования: улица Грекова, дом No 20, в помещении структурного подразделения No 2 ГБОУ Школа No 283 (школа No 753)Адреса домов (номера домовладений):улица Грекова, дома NoNo 10,14 (корпус 1), 16, 18 (корпуса 1,3,4), 22,улица Широкая, дом No 13 (корпуса 2, 4).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 785Место голосования: улица Грекова, дом No 20, в помещении структурного подразделения No 2 ГБОУ Школа No 283 (школа No 753)Адреса домов (номера домовладений):Студеный проезд, дома NoNo 11, 13,15, 20, 22, 22 (корпус 2), 24, 26, 26 (корпус 2), 30,улица Широкая, дом No No 17 (корпус 3).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 786Место голосования: улица Широкая, дом No 21а, в помещении структурного подразделения No 1 ГБОУ Школа No 283Адреса домов (номера домовладений):Студеный проезд, дом No 32 (корпус 2);улица Широкая, дома NoNo 17 (корпус 4), 19 (корпуса 2, 3), 21, 21 (корпус 2), 23 (корпуса 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 787Место голосования: улица Широкая, дом No 21а, в помещении структурного подразделения No 1 ГБОУ Школа No 283Адреса домов (номера домовладений):Студеный проезд дома NoNo 17, 19, 28, 32 (корпус 1), 34 (корпус 1), 36, 38 (корпуса 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 788Место голосования: улица Осташковская, дом No 30 корпус 2, в помещении структурного подразделения No 10, ГБОУ «Школа No 283» (школа No 951)Адреса домов (номера домовладений):улица Северодвинская, дома NoNo 13 (корпус 1), 19.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 789Место голосования: улица Осташковская, дом No 30 корпус 2, в помещении структурного подразделения No 10, ГБОУ «Школа No 283» (школа No 951)Адреса домов (номера домовладений):улица Северодвинская, дома NoNo 9, 11 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 790Место голосования: улица Осташковская, дом No 30 корпус 2, в помещении структурного подразделения No 10, ГБОУ «Школа No 283» (школа No 951)Адреса домов (номера домовладений):улица Осташковская, дома No No 26, 28, 30;улица Широкая, дом No 25/24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 791Место голосования: проезд Шокальского, дом No 63а, в помещении структурного подразделения No 7, ГБОУ «Школа No 283» (Школа No 276)Адреса домов (номера домовладений):улица Широкая, дома NoNo 22, 24;проезд Шокальского, дома NoNo 65 (корпуса 1, 2), 67 (корпуса 1, 2), 69.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 792Место голосования: проезд Шокальского, дом No 63а, в помещении структурного подразделения No 7, ГБОУ «Школа No 283» (Школа No 276)Адреса домов (номера домовладений):улица Широкая, дома NoNo 18, 20;проезд Шокальского, дома NoNo 59 (корпус 2), 61 (корпуса 1, 2), 63, 63 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 793Место голосования: проезд Шокальского, дом No 63а, в помещении структурного подразделения No 7, ГБОУ «Школа No 283» (Школа No 276)Адреса домов (номера домовладений):улица Грекова, дома No No 2, 4, 8;улица Широкая, дом No 16;проезд Шокальского, дома No No 57 (корпуса 1, 2), 59 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 794Место голосования: улица Грекова, дом No 3 корпус 1, в помещении учебного подразделения Педагогический колледж «Медведково» ГБОУ ВПО МГПУ.Адреса домов (номера домовладений):улица Грекова дом No 1;Заревый проезд, дома NoNo 1 (корпус 1), 2, 4, 6, 8 (корпус 1);проезд Шокальского, дома NoNo 55 (корпус 1,2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 795Место голосования: улица Грекова, дом No 3 корпус 1, в помещении учебного подразделения Педагогический колледж «Медведково» ГБОУ ВПО МГПУ.Адреса домов (номера домовладений):улица Грекова, дома NoNo 3 (корпуса 2, 3);Заревый проезд, дома NoNo 10, 12, 14/12.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 796Место голосования: улица Тихомирова, дом 10, корпус 1, в помещении ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс», факультет «Реклама» (ГБОУ Техколледж No14)Адреса домов (номера домовладений):Заревый проезд, дома NoNo 15 (корпус 2), 19;улица Тихомирова, дома 17 (корпус 1), 19 (корпус 1)улица Широкая, дом 10 (корпус 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 797Место голосования: улица Тихомирова, дом No 10, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No1380)Адреса домов (номера домовладений):улица Тихомирова, дома NoNo 5, 11 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2);улица Широкая, дома NoNo 4 (корпуса 1, 2), 6 (корпус 4), 8 (корпуса 1, 2), 10 (корпус 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 798Место голосования: Челобитьевское шоссе, дом № 2, в помещении ГБОУ «Школа №709»Адреса домов (номера домовладений):Челобитьевское шоссе, дома № 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118), 1А (корпуса 2, 4, 7, 8, 12, 14, 15), 1Б, 1Б (корпуса 1, 2, 3), 1Г (корпуса 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17), 10 (корпуса 1, 2, 3), 14 (корпуса 2, 5);Дмитровское шоссе, дом №120 (корпус 2), 122Г (корпуса 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 122Д (корпуса 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 22, 25, 29); 124А;бульвар Академика Ландау, дом № 1, 3, 5 (корпуса 1, 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 799Место голосования: Челобитьевское шоссе, дом № 2, в помещении ГБОУ «Школа №709»Адреса домов (номера домовладений):Челобитьевское шоссе, дома № 2 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6); 14 (корпуса 1, 3, 4), поселок Ильинский, дома № 6 (строение 2), 18, 26, 26А, 27.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 800Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»Адреса домов (номера домовладений):Дмитровское шоссе, дома № 165Д (корпуса 1, 2, 4, 5, 6), 165Е (корпуса 1).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 801Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»Адреса домов (номера домовладений):Дмитровское шоссе, дома № 165Е (корпуса 7, 9, 10, 11, 12, 14);улица Новодачная, дома № 1, 1 (корпус 1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 (строение 1), 25, 26, 26 (строение 1), 27, 28, 29, 30, 30 (строение 1), 31, 32, 33, 34, 34 (строение 1, 2), 35, 36, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 53 (строение 1), 55, 55 (строение 3), 58, 60, 60А, 63, 63А, 64, 65, 67, 68;улица Мичурина, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 (строение 1, 2, 3), 22, 23, 23А;Долгопрудная аллея, дома № 1 (корпуса 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 59, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 80, 83, 84, 91, 92, 99, 100, 101, 103, 109, 111, 114, 115).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 802Место голосования: улица 3-я Северная линия, дом № 17, в помещении ГБУК «КЦ «Северный»Адреса домов (номера домовладений):улица 1-я Северная линия, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36;улица 2-я Северная линия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33;улица 3-я Северная линия, дома № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;улица 4-я Северная линия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;улица 5-я Северная линия, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 23, 25, 27, 29;улица 6-я Северная линия, дома № 3, 5, 7, 9;улица 7-я Северная линия, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;улица 8-я Северная линия, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;улица 9-я Северная линия, дома № 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 (корпус 1), 12, 14, 16, 18, 21;Дмитровское шоссе, дома № 126, 128, 130, 134, 136, 140, 144, 146, 150, 152, 158, 162, 164, 166, 168, 172, 176.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 803Место голосования: улица 9-я Северная линия, дом № 1 (корпус 2), в помещении ГБОУ «Школа № 709»Адреса домов (номера домовладений):улица 9-я Северная линия, дома № 1, 1 (корпуса 1, 3), 20, 20А, 20А (корпуса 13А, 27; 27 – строение 1; 49А, 59, 64, 87, 105), 25 (корпус 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 804Место голосования: улица 9-я Северная линия, дом № 1 (корпус 2), в помещении ГБОУ «Школа № 709»Адреса домов (номера домовладений):улица 9-я Северная линия, дома № 3, 7, 11, 25 (корпуса 1, 3).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 805Место голосования: улица 9-я Северная линия, дом № 1 (корпус 2), в помещении ГБОУ «Школа № 709»Адреса домов (номера домовладений):улица 9-я Северная линия, дома № 13, 15, 17, 23 (корпуса 1, 2, 3).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 806Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»Адреса домов (номера домовладений):Дмитровское шоссе, дома 165Е (корпус 3, 5, 6), 169 (корпус 5, 6, 7, 9).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 3454Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»Адреса домов (номера домовладений):Дмитровское шоссе, дома 169 (корпус 1,2,3,4,8).РАЙОН ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВОУчастковая избирательная комиссия (УИК) № 807Место голосования: Ясный проезд, дом 21, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 1Адреса домов (номера домовладений):Ясный проезд, дома № 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 19, 25, 25 (корпус 2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 808Место голосования: Ясный проезд, дом 21, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 1Адреса домов (номера домовладений):Ясный проезд, дома № 11, 11А, 5А, 7, 9, 9А.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 809Место голосования: Ясный проезд, дом 24, корпус 3, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 2Адреса домов (номера домовладений):Вилюйская улица, дом 4 (корпус 5),улица Молодцова, дома № 27 (корпус 1), 29 (корпус 2), 31, (корпуса 1-3),Ясный проезд, дома № 28, 30 (корпуса 1-2), 32, 32 (корпус 1), 34 (корпуса 1-2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 810Место голосования: Ясный проезд, дом 24, корпус 3, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 2Адреса домов (номера домовладений):Ясный проезд, дома № 12, корпус 1, 12, корпус 2, 12, корпус 3, 14, корпус 1, 14, 16, 18, 24, корпус 1, 26, корпус 3, 26, 8, корпус 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 811Место голосования: Ясный проезд, дом 10, корпус 3, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 4Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дома № 23 корпус 1, 23, корпус 2, 25, корпус 1, 25, корпус 2, 27, корпус 2, 27, корпус 3,Ясный проезд, дом 20, корпус 2.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 812Место голосования: Ясный проезд, дом 10, корпус 3, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 4Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 34, 36, 38, 38А,Ясный проезд, дом 5.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 813Место голосования: Ясный проезд, дом 10А, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 3Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 20, 24, 28, 30, 32,Полярная улица, дом 1Ясный проезд, дома № 1, 2, 4, корпус 1.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 814Место голосования: Ясный проезд, дом 10А, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 3Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 22 (корпуса 3 – 4), 30 (корпус 3),Полярная улица, дома № 11 (корпус 2), 13 (корпус 1), 15 (корпус 1), 7 (корпус 1), 9 (корпус 2),Ясный проезд, дома № 4 (корпуса 2 – 3), 8 (корпуса 2 – 4).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 815Место голосования: Ясный проезд, дом 10А, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 3Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дома№ 15 (корпуса 1 – 2), 19 (корпуса 1 – 2),Полярная улица, дома № 13 (корпуса 3 – 4), 15 (корпуса 2 – 3), 17 (корпуса 1 – 2), 19.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 816Место голосования: проезд Шокальского, дом 11, корпус 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 2Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дома № 5, 9,Полярная улица, дома № 10, 12, 14, 14 (корпус 1), 16 (корпуса 1-2), 18Участковая избирательная комиссия (УИК) № 817Место голосования: проезд Шокальского, дом 11, корпус 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 3Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 14, 18,Полярная улица, дом 2, 2 (корпус 1), 3 (корпус 1), 4 (корпуса 1-2), 5 (корпус 1), 6 (корпус 1), 8.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 818Место голосования: проезд Шокальского, дом 11, корпус 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 2Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 10, 2, 6 (корпус 1),проезд Шокальского, дома № 1, 1 (корпус 1), 3 (корпуса 1-2).Участковая избирательная комиссия (УИК) № 819Место голосования: проезд Шокальского, дом 7, корпус 2, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 1Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дом 3,проезд Шокальского, дома № 11, 13, 13 (корпус 1), 15, 5, 7.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 820Место голосования: Сухонская улица, дом 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 4Адреса домов (номера домовладений):улица Молодцова, дома № 1А, 1В,Сухонская улица, дом 7Апроезд Шокальского, дома № 10, 12, 12БУчастковая избирательная комиссия (УИК) № 821Место голосования: Сухонская улица, дом 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 4Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дом 2АСухонская улица, дома № 1, 1А, 5, 5А, 7.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 822Место голосования: Сухонская улица, дом 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 4Адреса домов (номера домовладений):проезд Шокальского, дома № 2, 2А, 4,6, 6А.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 823Место голосования: Заповедная улица, дом 22, ГБОУ Школа № 956Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 11 (корпус 1), 15 (корпус 2), 17, 19 (корпус 1), 5 (корпус 1), 9 (корпуса 1-2),Заповедная улица, дом 28.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 824Место голосования: Заповедная улица, дом 22, ГБОУ Школа № 956Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 19 (корпус 2), 9 (корпус 3),Заповедная улица, дома № 16 (корпуса 1-3) 18 (корпуса 1-4), 20, 20А, 24.Участковая избирательная комиссия (УИК) № 825Место голосования: Заповедная улица, дом 12, ГБОУ Школа № 1482Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 25 (корпуса 1-3),Заповедная улица, дома № 10, 14, 14 (корпус 1), 6, 8, 8 (корпус 1)Участковая избирательная комиссия (УИК) № 826Место голосования: Заповедная улица, дом 12, ГБОУ Школа № 1482Адреса домов (номера домовладений):проезд Дежнёва, дома № 27 (корпуса 1-3), 29 (корпус 1)Заповедная улица, дома № 2, 4.Анисимкова Полина Николаевна («Зелёные»)Арбузов Андрей Александрович («Гражданская 