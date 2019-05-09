9 мая. Mossovetinfo.ru – График работы некоторых станций метро изменится 9 мая в связи с проведением массовых мероприятий в честь Дня Победы.
С самого утра до окончания парада закрыты на выход станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».
На время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы; со станции «Китай-город» в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.
Сразу после завершения праздничных мероприятий по требованию полиции возможны ограничения на вход на станциях в районе проведения массовых мероприятий.
Кроме того, в течение всего дня на станции «Парк Победы» вестибюль № 1 (к выходам 1-5) будут работать только на выход пассажиров, а вестибюль № 2 (к выходу 6) – только на вход.
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