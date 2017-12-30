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Город     30.12.2017 11:18

Как работает метро в новогодние праздники в Москве

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Теги:  метро  МЦК  транспорт  Новый год-2018  праздники 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.

Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. В Рождественскую ночь, на 7 января, работу метро и МЦК продлят до 02:00.

В остальные дни метро и МЦК будут работать по обычному графику – с 5:30 до 1:00.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦК  транспорт  Новый год-2018  праздники 

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