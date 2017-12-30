30 декабря. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.



Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. В Рождественскую ночь, на 7 января, работу метро и МЦК продлят до 02:00.



В остальные дни метро и МЦК будут работать по обычному графику – с 5:30 до 1:00.