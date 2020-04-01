1 апреля. Mossovetinfo.ru – Государственные и социальные учреждения Москвы в период самоизоляции перешли на особый режим работы, многие прекратили личный прием граждан, сообщается на портале mos.ru.



Поликлиники и аптеки продолжают работать по обычному графику, однако граждан просят без крайней необходимости не посещать врачей. В случае появления симптомов ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом.



Центры госуслуг «Мои документы» перешли на новый режим работы. Отменен прием граждан, запись на получение госуслуг отменена. В каждом городском округе открыт дежурный центр госуслуг, который будет работать с 08:00 до 20:00 (флагманский офис – с 10:00 до 22:00). В дежурных центрах можно будет получить только одну услугу: государственную регистрацию смерти.



Центры соцобслуживания оказывают услуги в выездном режиме. Оставить заявку можно по телефону горячей линии, ее номер: +7 (495) 870-45-09. По этому же телефону можно получить консультацию специалиста, психологическую или юридическую помощь. Заявки на социальную помощь подаются только в электронном виде.



Центр занятости «Моя работа» перешел на дистанционную работу. В электронном виде можно подать заявление о наличии вакансий, о поиске работы, зарегистрироваться в качестве безработного, получить направление на переобучение, оформить документы для службы занятости.



Ветеринарные клиники Москвы перешли на прием пациентов только по предварительной записи. При этом записаться на прием, покинуть квартиру и посетить клинику можно только после телефонной консультации с ветеринарным специалистом. Ряд ветеринарных клиник в Москве закрыт. Есть возможность вызвать ветеринара на дом.



Главархив Москвы временно закрыт, справки и копии документов из городского архива не выдаются. Однако есть возможность оставить онлайн-заявку на получение того или иного документа, которая будет выполнена после прекращения режима самоизоляции.



В Москве с 28 марта начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом, а с 30 марта введен режим самоизоляции. На утро 31 марта в Москве было 1613 подтвержденных заболеваний коронавирусом.