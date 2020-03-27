27 марта. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Объявленная президентом России нерабочая неделя не распространяется на службы и организации, которые заняты в обеспечении жизнедеятельности.



По словам Бирюкова, ежедневно в Москве дежурит почти 1,5 тысячи аварийных бригад, готовых устранить любые неполадки на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях. Производится вывоз мусора, уборка территорий.



Прием граждан предприятиями и службами коммунального комплекса приостановлен, сообщить о проблемах можно по телефонам круглосуточной линии общегородского контакт-центра или в Единый диспетчерский центр.



Круглосуточная горячая линия общегородского контакт-центра: +7 (495) 777-77-77. В его составе – справочные и диспетчерские службы Москвы.



Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53 или при помощи мобильного приложения «Госуслуги Москвы», которое доступно в App Store и Google Play.



АО «МОСГАЗ» временно прекращает очный прием граждан. Корреспонденцию можно направить по электронной почте: coo@mos-gaz.ru. Заявки также принимаются на официальном сайте компании или по телефону 8 (495) 660-20-01, а об аварийных случаях нужно сообщать по телефонам 104 или 112.

В АО «Мосводоканал» ограничено очное посещение клиентами офисов управления «Мосводосбыт». Обращения граждан принимаются по электронной почте post@mosvodokanal.ru, на официальном сайте АО «Мосводоканал» через единую приемную и по телефону единой информационной справочной службы 8 (499) 763-34-34 (круглосуточно). Передать показания счетчиков можно в личном кабинете на сайте.



Центральная диспетчерская служба ГУП «Мосводосток» остается на связи по номеру: 8 (495) 657-87-03. Возможны и другие варианты взаимодействия со специалистами Предприятия: написать на официальный сайт Предприятия в разделе «Обратная связь»: http://www.mosvodostok.com, для приёма печатной документации и корреспонденции в вестибюле головного здания Предприятия по адресу: набережная Тараса Шевченко, 31 установлен специальный почтовый ящик; специалисты Предприятия готовы ответить на ваши вопросы на официальных социальных страницах. Информация о режиме работы с абонентами размещена на официальном сайте ГУП «Мосводосток»: http://www.mosvodostok.com/subscriber-service/.



ГУП «Москоллектор» ограничивает очные контакты с потребителями. Для подачи заявок на выдачу разрешительной документации следует обратиться на электронный сервис «Личный кабинет» на сайте www.moscollector.ru. Временно подача писем-заявок и иных обращений возможна дистанционно на электронную почту tsop@moscollector.ru. Все возникающие вопросы можно направить на почту: tsop@moscollector.ru. Круглосуточный телефон Объединённой диспетчерской службы: 8 (499) 795-62-00.



АО «Мослифт» круглосуточно принимает обращения жителей по работе лифтов по телефону 8 (499) 755-01-01.



«Россети Московский регион» временно прекращает обслуживание клиентов в Центрах обслуживания в Москве и Московской области. Подать заявку на технологическое присоединение к электросетям можно в Личном кабинете клиента на портале по технологическому присоединению http://utp.moesk.ru/ или по телефону 8 (800) 700-40-70.



Центры обслуживания клиентов АО «ОЭК» перешли на работу в онлайн-режиме. Подать заявку и получить услугу по технологическому присоединению можно: на официальном сайте АО «ОЭК» https://itp.uneco.ru/, на официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru. Обращения и уведомление о выполнении технических условий принимаются по электронной почте: connection@uneco.ru, info@uneco.ru. По всем вопросам технологического присоединения обращаться по телефону: 8(495) 657-90-95 или на электронную почту: connection@uneco.ru.



ПАО «МОЭК» ограничивает очные контакты с потребителями и рекомендует использовать Клиентский портал online.moek.ru и Единый личный кабинет ПАО «МОЭК» https://elk.moek.ru. Телефон «горячей линии» МОЭК 8(495) 539-59-59.



Посещать клиентские офисы необязательно и для получения большинства услуг АО «Мосэнергосбыт». Узнать о состоянии лицевого счета, передать показания электросчетчиков, оплатить электроэнергию или заказать коммерческие услуги можно в Едином личном кабинете клиента, через приложение «Мой Мосэнергосбыт», с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэнергосбыт» и в приложении Viber, а также на официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru. В 2020 году компания также запустила электронные сервисы оплаты электроэнергии в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Телефон круглосуточного контактного центра: +7 (499) 550-88-99.

