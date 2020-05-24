24 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с понедельника, 25 мая, открываются 88 центров государственных услуг «Мои документы». Центры госуслуг будут работать по предварительной записи и оказывать 144 услуги, которые нельзя получить в электронном виде.



Как записаться на прием в МФЦ



Записаться в центр «Мои документы» можно через портал mos.ru (раздел «Услуги», далее – «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Для этого необходимо иметь личный кабинет. Если его нет, нужно зарегистироваться. Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона.



В разделе «Мои документы» личного кабинета нужно будет номер СНИЛС. Проверка может занять до трех дней. Только после этого можно будет записаться на прием в центр госуслуг.



Список 88 МФЦ, которые откроются в Москве 25 мая