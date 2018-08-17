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Город (Москва и область)     17.08.2018 13:04

Какая погода ожидается в Москве 18 и 19 августа

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Теги:  погода  прогнозы 

17 августа. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается ясная, теплая, комфортная погода, сообщает Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа в Москве будет преимущественно солнечная погода, дождей не ожидается. В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, по области +23…+29°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит примерно 754 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогнозы 

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