17 августа. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается ясная, теплая, комфортная погода, сообщает Центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа в Москве будет преимущественно солнечная погода, дождей не ожидается. В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, по области +23…+29°.



Атмосферное давление будет выше нормы и составит примерно 754 миллиметра ртутного столба.