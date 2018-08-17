17 августа. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москве ожидается ясная, теплая, комфортная погода, сообщает Центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа в Москве будет преимущественно солнечная погода, дождей не ожидается. В дневное время температура воздуха в Москве составит +24…+26°, по области +23…+29°.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит примерно 754 миллиметра ртутного столба.
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