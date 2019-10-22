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Город (Москва и область)     22.10.2019 09:28

Каховскую линию метро закроют с 26 октября в связи со строительством БКЛ

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Каховская линия  БКЛ 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Каховская линия метро будет закрыта для пассажиров с 26 октября в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Сообщается, что закрытие линии необходимо для реконструкции и переоснащения станций для последующего их включения в состав БКЛ.

Станции линии вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Каховская линия  БКЛ 

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