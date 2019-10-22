22 октября. Mossovetinfo.ru – Каховская линия метро будет закрыта для пассажиров с 26 октября в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.



Сообщается, что закрытие линии необходимо для реконструкции и переоснащения станций для последующего их включения в состав БКЛ.



Станции линии вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ.