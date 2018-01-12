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Город     12.01.2018 10:25

Какие музеи в Москве бесплатно работают каждое третье воскресенье месяца

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Теги:  музеи 

В 2018 году 40 столичных музеев будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца.

Какие музеи будут бесплатно работать каждое третье воскресенье месяца:

— Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века;
— Московский государственный объединенный музей-заповедник;
— Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»;
— музейное объединение «Музей Москвы»;
— Государственный музей обороны Москвы;
— Музей истории ГУЛАГа;
— музей «Садовое кольцо»;
— Музей Зеленограда;
— музейный комплекс «История танка Т-34»;
— Мемориальный музей космонавтики;
— Государственный Дарвиновский музей;
— Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева;
— Мемориальный музей А.Н. Скрябина;
— Государственный музей А.С. Пушкина;
— Дом-музей Марины Цветаевой;
— Московский литературный музей — центр К.Г. Паустовского;
— Музей М.А. Булгакова;
— Московский государственный музей С.А. Есенина;
— Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского;
— Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына;
— Московский музей современного искусства;
— музейно-выставочное объединение «Манеж»;
— Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени;
— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова;
— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова;
— Московский государственный музей «Дом Бурганова»;
— выставочный зал «Домик Чехова», филиал Государственной картинной галереи Василия Нестеренко;
— музейно-выставочный центр «Музей моды»;
— Музей русского лубка и наивного искусства;
— выставочный зал «Солянка ВПА»;
— объединение «Выставочные залы Москвы»;
— Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане;
— выставочный зал «Галерея “А3”»;
— выставочный зал «Тушино»;
— выставочный зал «Ковчег»;
— музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»;
— Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека;
— Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом;
— музей в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького;
— киноклуб-музей «Эльдар».

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Теги: 
музеи 

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