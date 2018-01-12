Другие материалы
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Город
12.01.2018, 14:05
Рособрназдор приостановил лицензию Московской академии экономики и права
Рособрнадзор приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности Московской академии экономики и права. Информация об этом размещена в официальном микроблоге Рособрнадз...
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Город
12.01.2018, 13:46
Москвичи забывали в праздники в метро скороварку и рыболовные снасти
Пассажиры московского метро оставили в поездах и на станциях 159 предметов во время новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. Речь идет о детск...
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Город
12.01.2018, 13:39
В Москве осталось снести 36 пятиэтажек первой волны
В рамках первой программы сноса пятиэтажек в Москве осталось снести 36 домов первого периода индустриального домостроения, сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы. Программа сн...