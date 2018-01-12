Какие музеи в Москве бесплатно работают каждое третье воскресенье месяца

В 2018 году 40 столичных музеев будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца.



Какие музеи будут бесплатно работать каждое третье воскресенье месяца:



— Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века;

— Московский государственный объединенный музей-заповедник;

— Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»;

— музейное объединение «Музей Москвы»;

— Государственный музей обороны Москвы;

— Музей истории ГУЛАГа;

— музей «Садовое кольцо»;

— Музей Зеленограда;

— музейный комплекс «История танка Т-34»;

— Мемориальный музей космонавтики;

— Государственный Дарвиновский музей;

— Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева;

— Мемориальный музей А.Н. Скрябина;

— Государственный музей А.С. Пушкина;

— Дом-музей Марины Цветаевой;

— Московский литературный музей — центр К.Г. Паустовского;

— Музей М.А. Булгакова;

— Московский государственный музей С.А. Есенина;

— Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского;

— Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына;

— Московский музей современного искусства;

— музейно-выставочное объединение «Манеж»;

— Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени;

— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова;

— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова;

— Московский государственный музей «Дом Бурганова»;

— выставочный зал «Домик Чехова», филиал Государственной картинной галереи Василия Нестеренко;

— музейно-выставочный центр «Музей моды»;

— Музей русского лубка и наивного искусства;

— выставочный зал «Солянка ВПА»;

— объединение «Выставочные залы Москвы»;

— Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане;

— выставочный зал «Галерея “А3”»;

— выставочный зал «Тушино»;

— выставочный зал «Ковчег»;

— музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»;

— Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека;

— Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом;

— музей в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького;

— киноклуб-музей «Эльдар».