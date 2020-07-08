8 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы на своем сайте рассказал о том, какие ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, сниут в столице в ближайшее время.
Ограничения, которые отменяются в Москве с 13 июля
Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.
Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.
Школы и колледжи также возвращаются к обычному режиму работы. Учебный год планируется начать как обычно – 1 сентября.
Снимаются ограничения на работу парков культуры, культурных центров и других досуговых организаций. Возобновляют работу аттракционы, секции и кружки, дискотеки и так далее.
При этом, продолжает сохранятся запрет на проведение публичных, зрелищных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий на открытом воздухе в связи с тем, что на подобных мероприятиях невозможно обеспечить социальное дистанцирование.
Возобновляют работу детские лагеря и развлекательные центры.
Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
Отменяется обязательным масочный режим. Однако сохраняются требования социального дистанцирования, а гражданам рекомендуется использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.
Ограничения, которые будут отменены с 1 августа
С 1 августа открываются театры, кинотеатры и концертные залы, но с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
С 1 августа увеличивается с 10 до 50% от вместимости трибун увеличивается максимально разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях.
Возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий на открытом воздухе.
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