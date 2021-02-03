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Город (Москва и область)     03.02.2021 10:40

Какие профессии наиболее востребованы в Москве и других регионах

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Теги:  профессии  рынок труда 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – На московском рынке труда наиболее востребованы специалисты IT-сферы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов аналитического центра Москвы при департаменте экономической политики и развития.

Сообщается, что в Москве на данный момент наиболее востребованы программисты, эксперты по кибербезопасности, разработчики мобильных приложений и другие IT-специалисты.

В тоже время в Москве востребованы и другие профессии, в том числе не требующие высшего образования: продавцы-кассиры в супермаркетах, слесари-сантехники, электромонтажники, каменщики, диспетчеры и другие.

Однако, московские ВУЗы выпускают специалистов другого профиля, в прошлом году 40% окончивших столичные ВУЗы получили специальности юристов, экономистов и менеджеров.

В результате сложилась ситуация, когда только 55% выпускников после окончания образования работают по своей или смежной специальности. В тоже время 39% трудятся по специальности, которая никак не связана с полученным образованием.

В аналитическом центре сообщили, что 55% выпускников, устраивающихся по своей или смежной специальности - это средняя по стране цифра. Если взять все российские регионы, то чаще всего по специальности выпускники устраиваются в Приморском крае - 69%. Реже всего по полученной специальности идут работать в Пензенской области - всего 41% выпускников.

В свою очередь в рекрутинговом сервисе HeadHunter изданию рассказали, что в целом по России наиболее востребованы менеджеры по продажам, инженеры, водители врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты. Из-за пандемии резко вырос спрос на курьеров.

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Карта места

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Теги: 
профессии  рынок труда 

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