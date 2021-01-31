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Город (Москва и область)     31.01.2021 09:19

Какие станции метро закрыты 31 января в центре Москвы

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Теги:  метро  метрополитен 

31 января. Mossovetinfo.ru – Семь станций метро в центре Москвы закрыты на вход и выход с 8:00 воскресенья, 31 января. МВД ранее сообщало, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов. Это сделано связи с поступающими из СМИ и интернета призывами граждан к участию в несанкционированных акциях.

Не работают станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Поезда проследуют станции без остановок. Станция «Арбатская» временно будет конечной.

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января изменены. Все ограничения действуют до особого распоряжения полиции.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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