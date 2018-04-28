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Город (Москва и область)     28.04.2018 15:30

Какие улицы перекроют 1 мая в Москве

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Теги:  1 мая  День Весны и Труда  праздники  перекрытия 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 мая, в День Весны и Труды, пройдут массовые мероприятия, в связи с чем на некоторых улицах будет перекрыто движение.

С 6:30 утра из-за праздничной демонстрации перекроют улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая и Кремлёвская набережная, площади Васильевский спуск. Перекрытия снимут после завершения мероприятия.

С 09:00 до окончания шествия и митинга перекроют:

- участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд;
- улицу Моховую от Воздвиженки до Тверской улицы;
- улицу Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

С 13:00 до окончания шествия и митинга перекроют участок Трехгорнога Вала и улицу Заморенова .


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Карта места

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Теги: 
1 мая  День Весны и Труда  праздники  перекрытия 

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