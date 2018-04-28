28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве 1 мая, в День Весны и Труды, пройдут массовые мероприятия, в связи с чем на некоторых улицах будет перекрыто движение.
С 6:30 утра из-за праздничной демонстрации перекроют улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая и Кремлёвская набережная, площади Васильевский спуск. Перекрытия снимут после завершения мероприятия.
С 09:00 до окончания шествия и митинга перекроют:
- участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд;
- улицу Моховую от Воздвиженки до Тверской улицы;
- улицу Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
С 13:00 до окончания шествия и митинга перекроют участок Трехгорнога Вала и улицу Заморенова .
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