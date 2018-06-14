14 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием мусульманского праздника Ураза Байрам, 15 июня ряд улиц в Москве будет временно перекрыт для движения транспорта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
Перекрытие коснется улиц, расположенных возле московских мечетей.
С 04:00 до 11:00 будут перекрыты следующие улицы: улица Дурова (на участке от Олимпийского проспекта до Проспекта мира), улица Щепкина (на участке от улицы Самарская до Садового кольца), улица Мещанская, улица Гиляровского (на участке от Капельского переулка до Садового кольца), Капельский переулок (на участке от Проспекта Мира до улицы Гиляровского), съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект, Большая Татарская улица, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы) и Озерковский переулок.
Кроме того, частичного будет ограничено движение по улице Хачатуряна (по крайней правой полосе) с отменой остановки общественного транспорта «Новый Иерусалим».
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