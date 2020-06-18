18 июня. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в Москве в среду, 18 июня, из-за репетиции Парада Победы.



С 17:30 до 20:00 будут перекрыты следующие улицы:



— улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улица Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;

— улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;

— проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— улица Мневники;

— Звенигородское шоссе;

— улица Красная Пресня;

— улица Баррикадной;

— Новинский бульвар;

— улица Садовой-Кудринской;

— улица Большая Садовая;

— улица Садовой-Триумфальной;

— улица Садовой-Каретной;

— улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.



Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером 17 июня достигли 9 баллов. Движение также перекроют 20 июня, когда состоится еще одна репетиция, и 24 июня - в день самого парада.