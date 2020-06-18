18 июня. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в Москве в среду, 18 июня, из-за репетиции Парада Победы.
С 17:30 до 20:00 будут перекрыты следующие улицы:
— улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улица Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;
— улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;
— проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— улица Мневники;
— Звенигородское шоссе;
— улица Красная Пресня;
— улица Баррикадной;
— Новинский бульвар;
— улица Садовой-Кудринской;
— улица Большая Садовая;
— улица Садовой-Триумфальной;
— улица Садовой-Каретной;
— улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером 17 июня достигли 9 баллов. Движение также перекроют 20 июня, когда состоится еще одна репетиция, и 24 июня - в день самого парада.
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