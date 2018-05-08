8 мая. Mossovetinfo.ru – В День Победы, 9 мая, в Москве на некоторых улицах Москвы перекроют движение из-за Парада Победы и других праздничных мероприятий.



С 06:00 будет ограничено движение от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу. Движение здесь будет открываться по мере прохождения праздничных колонн.



До окончания мероприятия будут перекрыты:



улица Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы;

улица Моховая от Большой Никитской до Тверской улицы;

улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

Кроме того, с 6:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по Москворецкой набережной, улице Большой Никитской, Театральному проезде и Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади.



Ряд улиц внутри Садового кольца также будут перекрыты с 06:30 до окончания мероприятий:



Садовое кольцо от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы;

улица Новый Арбат;

улица Воздвиженка;

улица Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда;

Рахмановский переулок;

Неглинная улица;

Никитский бульвар;

Тверской бульвар;

улица Серафимовича;

Б.Каменный мост;

Моховая улица;

улица Охотный ряд;

Театральный проезд;

Мясницкая улица;

Лубянский проезд;

Старая площадь;

Новая площадь;

улица Маросейка,

Китайгородский проезд;

улица Солянка;

Устьинский проезд;

Устьинская набережная;

Серебряническая набережная;

Подгорская набережная;

Болотная набережная;

Болотная улица;

Большой Москворецкий мост;

пл. Васильевский Спуск,

Москворецкая улица;

Кремлевская набережная;

Москворецкая набережная;

Котельническая набережная;

Гончарная набережная;

Краснохолмская набережная.



Проезд Девичьего поля также будет закрыт для автомобилистов: здесь пройдет подготовка личного состава к Военному параду на Красной площади.



С 12:00 от метро «Динамо» до метро «Охотный ряд», а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлёвской набережным, пройдет шествие «Бессмертный полк». Для безопасности участников шествия движение автомобилей на участке будет полностью перекрыто.



На время проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение на улице Волхонка и на площади перед Белорусским вокзалом.