8 мая. Mossovetinfo.ru – В День Победы, 9 мая, в Москве на некоторых улицах Москвы перекроют движение из-за Парада Победы и других праздничных мероприятий.
С 06:00 будет ограничено движение от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу. Движение здесь будет открываться по мере прохождения праздничных колонн.
До окончания мероприятия будут перекрыты:
улица Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы;
улица Моховая от Большой Никитской до Тверской улицы;
улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
Кроме того, с 6:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по Москворецкой набережной, улице Большой Никитской, Театральному проезде и Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади.
Ряд улиц внутри Садового кольца также будут перекрыты с 06:30 до окончания мероприятий:
Садовое кольцо от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы;
улица Новый Арбат;
улица Воздвиженка;
улица Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда;
Рахмановский переулок;
Неглинная улица;
Никитский бульвар;
Тверской бульвар;
улица Серафимовича;
Б.Каменный мост;
Моховая улица;
улица Охотный ряд;
Театральный проезд;
Мясницкая улица;
Лубянский проезд;
Старая площадь;
Новая площадь;
улица Маросейка,
Китайгородский проезд;
улица Солянка;
Устьинский проезд;
Устьинская набережная;
Серебряническая набережная;
Подгорская набережная;
Болотная набережная;
Болотная улица;
Большой Москворецкий мост;
пл. Васильевский Спуск,
Москворецкая улица;
Кремлевская набережная;
Москворецкая набережная;
Котельническая набережная;
Гончарная набережная;
Краснохолмская набережная.
Проезд Девичьего поля также будет закрыт для автомобилистов: здесь пройдет подготовка личного состава к Военному параду на Красной площади.
С 12:00 от метро «Динамо» до метро «Охотный ряд», а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлёвской набережным, пройдет шествие «Бессмертный полк». Для безопасности участников шествия движение автомобилей на участке будет полностью перекрыто.
На время проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение на улице Волхонка и на площади перед Белорусским вокзалом.
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