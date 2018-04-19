19 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве с 20 апреля по 9 мая введут временные перекрытия движения в связи с репетициями парада Победы 9 мая в честь 73-й годовщины в Великой Отечественной войне.
20 апреля с 22:00 для закроют парадную площадку полигона в Алабине, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники. Движение будут открыть по мере прохождения колонны.
21 апреля с 03:00 до 07:00 перекрою проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральную улицу, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мнёвники по встречной полосе, улица Мнёвники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.
23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00 будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 закроют Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.
26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 будут перекрыты улица Нижние Мнёвники, Звенигородском шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадной и Садовой-Кудринская (с нарушением налево), Триумфальная площади и улица Тверская.
27 апреля и 4 мая с 01:00 перекроют Красную площадь, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мнёвники.
Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40. Во всех случаях движение будут открывать после прохождения колонны.
19:39 Другое Парк неба откроется в Московском планетарии 1 мая
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
13:30 Город (Москва и область) Дома по программе реновации будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта»
11:05 Город (Москва и область) На благоустроенных улицах Москвы идут работы по уходу за деревьями
09:09 Общество Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет на 61 площадке
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии
19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов
18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России