19 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве с 20 апреля по 9 мая введут временные перекрытия движения в связи с репетициями парада Победы 9 мая в честь 73-й годовщины в Великой Отечественной войне.



20 апреля с 22:00 для закроют парадную площадку полигона в Алабине, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники. Движение будут открыть по мере прохождения колонны.



21 апреля с 03:00 до 07:00 перекрою проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральную улицу, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мнёвники по встречной полосе, улица Мнёвники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.



23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00 будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.



26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 закроют Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.



26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 будут перекрыты улица Нижние Мнёвники, Звенигородском шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадной и Садовой-Кудринская (с нарушением налево), Триумфальная площади и улица Тверская.



27 апреля и 4 мая с 01:00 перекроют Красную площадь, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мнёвники.

Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40. Во всех случаях движение будут открывать после прохождения колонны.