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Город (Москва и область)     21.08.2020 11:09

Какие улицы перекроют в Москве вечером 22 августа

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Теги:  Ночной забег  перекрытие движения 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Вечером в субботу, 22 августа, в связи с проведением ночного забега перекроют для движения транспорта несколько улиц в центре Москвы, сообщает пресс-служба тарнспортного комплекса столицы.

В период с 21:30 до 23:00 будет перекрыто движение по аллее Славы в Лужниках.

В период с 22:00 субботы, 22 августа, до 00:40 воскресенья, 23 августа, будет перекрыт участок Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

В период с 22:00 субботы, 22 августа, до 00:15 воскресенья, 23 августа, будет полностью перекрыто движение по Фрунзенской набережной.

Кроме того, с 06:00 субботы, 22 августа, и до окончания мероприятия, на улицах, по которым пройдет дистанция ночного забега, будет ликвидировано парковочное пространство.


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Карта места

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Теги: 
Ночной забег  перекрытие движения 

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