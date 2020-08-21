21 августа. Mossovetinfo.ru – Вечером в субботу, 22 августа, в связи с проведением ночного забега перекроют для движения транспорта несколько улиц в центре Москвы, сообщает пресс-служба тарнспортного комплекса столицы.
В период с 21:30 до 23:00 будет перекрыто движение по аллее Славы в Лужниках.
В период с 22:00 субботы, 22 августа, до 00:40 воскресенья, 23 августа, будет перекрыт участок Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.
В период с 22:00 субботы, 22 августа, до 00:15 воскресенья, 23 августа, будет полностью перекрыто движение по Фрунзенской набережной.
Кроме того, с 06:00 субботы, 22 августа, и до окончания мероприятия, на улицах, по которым пройдет дистанция ночного забега, будет ликвидировано парковочное пространство.
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