13 сентября. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт принесет в Москву осеннее похолодание, в субботу, температура воздуха днем не поднимется выше +13…+18 градусов, в воскресенье станет еще холоднее: +11…+16 градусов.



Помимо понижения температуры, небо в Москве затянут облака, пойдут дожди, усилится ветер.