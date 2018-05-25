24 мая. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога, которая соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» может появится в Москве и станет частью общественного транспорта, сообщила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Наталья Сергунина на Санкт-Петербургском экономическом форуме.



Канатная дорога соединит два района, которые разделены Химкинским водохранилищем и сократит время в пути с 45 минут до 7. По прогнозам канатной дорогой будут пользоваться до 10 тысяч человек в сутки. Оплатить проезд по канатной дороге можно будет картой «Тройка».



Отмечается, что канатная дорога может также стать новой туристической точкой на карте Москвы.