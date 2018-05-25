Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 13:25
Комплекс защиты от беспилотников представлен на стадионе «Спартак»
24 мая. Mossovetinfo.ru – Комплекс защиты от беспилотников «Купол» был протестирован на стадионе «Спартак», сообщает РИА Новости. Комплекс способен нарушить сигналы телеметрии, управления и н...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 12:30
Канатная дорога может стать частью общественного транспорта Москвы
24 мая. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога, которая соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» может появится в Москве и станет частью общественного транспорта, сообщила заместитель мэра...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 12:14
Объединенная база ГИБДД и страховщиков появится в Москве
24 мая. Mossovetinfo.ru – Единая база, объединяющая информацию ГИБДД и страховщиков в ближайшее время появится в Москве, сообщали журналистам глава ГИБДД Миахаил Чернов. По словам Чернова, се...