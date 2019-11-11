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Город (Москва и область)     11.11.2019 09:19

Канатная дорога на Воробьевых горах закрыта с 11 до 15 ноября

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Теги:  канатная дорога  техобслуживание 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога на Воробьевых горах с понедельника 11 ноября до утра пятницы, 15 ноября будет закрыта для пассажиров, сообщается на официальном сайте канатной дороги.

Дорога будет закрыта в связи с проведением планового технического обслуживания. Оно проводится ежегодно, и необходимо для проверки технических возможностей и обеспечения безопасности пассажиров.

С 15 ноября канатная дорога возобновит работу в штатном режиме согласно расписанию.


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Карта места

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Теги: 
канатная дорога  техобслуживание 

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