11 ноября. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога на Воробьевых горах с понедельника 11 ноября до утра пятницы, 15 ноября будет закрыта для пассажиров, сообщается на официальном сайте канатной дороги.



Дорога будет закрыта в связи с проведением планового технического обслуживания. Оно проводится ежегодно, и необходимо для проверки технических возможностей и обеспечения безопасности пассажиров.



С 15 ноября канатная дорога возобновит работу в штатном режиме согласно расписанию.