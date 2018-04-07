7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве к старту чемпионата мира по футболу около стадиона «Лужники» появится канатная дорога. Об этом журналистам сообщил заместить мэра столицы Марат Хуснуллин.



Канатная дорога свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах до стадиона «Лужники».



Чемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля на 12 стадионах к 11 городах России. В Москве пройдут 12 матчей: 7 на стадионе «Лужники» и 5 на стадионе «Спартак».