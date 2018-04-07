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Город (Москва и область)     07.04.2018 14:17

Канатную дорогу в «Лужниках» откроют к ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве к старту чемпионата мира по футболу около стадиона «Лужники» появится канатная дорога. Об этом журналистам сообщил заместить мэра столицы Марат Хуснуллин.

Канатная дорога свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах до стадиона «Лужники».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля на 12 стадионах к 11 городах России. В Москве пройдут 12 матчей: 7 на стадионе «Лужники» и 5 на стадионе «Спартак».


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018 

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