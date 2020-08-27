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Город (Москва и область)     27.08.2020 07:24

Карта «Тройка» стала персонализированной

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Теги:  метро  приложения  карта Тройка  Тройка  транспорт 

27 августа. Mossovetinfo.ru - Транспортную карту «Тройка» можно сделать персонализированной. Для этого нужно скачать обновленное приложение «Метро Москвы», которое находится на стадии тестирования. Об этом сообщает mos.ru.

В приложении доработана функция переноса билета. Пассажирам больше не нужно беспокоиться о потере карты. Кроме того, пассажиры могут просматривать историю своих поездок и пополнений, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности «Город», получать спецпредложения.

Подать заявку на тестирование приложения может каждый желающий на сайте: mobile.mosmetro.ru.

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Карта места

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Теги: 
метро  приложения  карта Тройка  Тройка  транспорт 

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