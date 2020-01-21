21 января. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года карта «Тройка» станет виртуальной, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.



На обновленной карте появится возможность размещать свою фотографию, кроме того, карту можно будет перенести на смартфон, наиболее распространенные типы билетов будут доступны в виртуальном приложении «Тройка».



Кроме того, изменится система онлайн-оплаты. Если сейчас для зачисления средств на карту «Тройка» необходимо приложить карту к валидатору в метро, то с обновленной картой этого делать не потребуется.