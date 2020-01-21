Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.01.2020 15:37

Карта «Тройка» станет виртуальной до конца 2020 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  карта Тройка  цифровизация  пополнение 

21 января. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года карта «Тройка» станет виртуальной, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

На обновленной карте появится возможность размещать свою фотографию, кроме того, карту можно будет перенести на смартфон, наиболее распространенные типы билетов будут доступны в виртуальном приложении «Тройка».

Кроме того, изменится система онлайн-оплаты. Если сейчас для зачисления средств на карту «Тройка» необходимо приложить карту к валидатору в метро, то с обновленной картой этого делать не потребуется.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
карта Тройка  цифровизация  пополнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:12 Власть Дегтев уволен с поста главы департамента города Москвы по конкурентной политике, его сменил Щербаков

15:37 Город (Москва и область) Карта «Тройка» станет виртуальной до конца 2020 года

15:06 Город (Москва и область) Более 108 тысяч малоимущих семей могут получить помощь в центре «Моя карьера»

14:28 Город (Москва и область) Дом по реновации в Марьиной роще сдадут в строй до конца 2020 года

12:43 Власть Родителям четырех и более детей предлагается дать возможность досрочного выхода на пенсию

Актуальные материалы

16:12 Власть Дегтев уволен с поста главы департамента города Москвы по конкурентной политике, его сменил Щербаков

11:26 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января

09:29 Общество Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы

15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография

12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru