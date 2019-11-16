16 ноября. Mossovetinfo.ru – Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Это самый большой искусственный каток в Европе. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик.
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
16:57 Город (Москва и область) Названы улицы, с которых чаще всего эвакуировали неправильно припаркованные автомобили в октябре
15:30 Власть В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества при разводе
14:55 Общество Какая погода будет в Москве в выходные, 16 и 17 ноября
14:15 Город (Москва и область) Еще семь проектов кварталов реновации выставлены на публичные слушания
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году