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Город (Москва и область)     16.11.2019 09:48

Каток на ВДНХ откроется 22 ноября

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Теги:  катки  каток  Сергей Собянин  Собянин 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это самый большой искусственный каток в Европе. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик.


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Карта места

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Теги: 
катки  каток  Сергей Собянин  Собянин 

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