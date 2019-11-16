16 ноября. Mossovetinfo.ru – Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Это самый большой искусственный каток в Европе. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик.